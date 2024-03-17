Видео ⟩ Пасхальные яйца в нежных тонах

Пользовательница TikTok Зане поделилась в своем профиле видео нового способа окрашивания яиц, результат которого действительно красив и особенно понравится любителям нежных тонов.

Дети будут в восторге от этого процесса. Но делать это нужно под присмотром взрослых, потому что используется уксус!

Что вам потребуется:

сваренные вкрутую белые яйца с полностью неповрежденной скорлупой;

пищевые красители различных цветов;

сода;

уксус;

вода.

Также позаботьтесь о нескольких небольших мисочках или, как на видео, формах для кексов, в которых будет удобно красить яйца, и кисточках.

Что надо делать?

Смешайте каждый выбранный цвет отдельно с содой и водой (1 ст. л. соды, 1-2 ч. л. воды, несколько капель красителя), чтобы получилась пастообразная масса. Чем больше яиц вы хотите покрасить, тем больше этой массы вам нужно сделать.

Убедитесь, что масса получилась густой. Если она будет слишком жидкой, она стечет с яйца и результат будет не таким выразительным.

С помощью кисточки нанесите приготовленную массу на вареные яйца, смешивая цвета по своему усмотрению. Когда яйца будут со всех сторон покрыты содово-красочной массой, полейте их уксусом. Как только уксус перестанет вступать в реакцию с содой, или вспениваться, промойте яйца под проточной водой и дайте им высохнуть.

Смотрите пошаговое видео:

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