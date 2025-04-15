Лелде Цериня появилась на публике с новым бойфрендом

Телеведущая и ведущая мероприятий Лелде Цериня на прошлой неделе появилась в Латвийской национальной опере на премьере балета "Эсмеральда" в ослепительном наряде и в сопровождении таинственного спутника, сообщает журнал Kas Jauns.
Как выяснилось позже, это специалист по управлению недвижимостью, член правления и директор по развитию предприятия Pillar Capital Петерис Гулянс.
Это было первое совместное появление пары на публике.
Сама Лелде описала Петериса как терпеливого, любящего, поддерживающего человека и призналась, что в новых отношениях очень счастлива.
Напомним, что Лелде Цериня ранее была замужем за Айвисом Цериньшем. В конце 2023 года тот публично заявил, что нарушил данные в браке обещания. В свою очередь, Лелде опубликовала в социальных сетях видео, в котором оглянулась на пережитое и отметила, что полученные уроки были гораздо тяжелее, чем ей этого хотелось бы.
Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns за 15 апреля.
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