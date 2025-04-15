Лелде Цериня появилась на публике с новым бойфрендом

Напомним, что Лелде Цериня ранее была замужем за Айвисом Цериньшем. В конце 2023 года тот публично заявил, что нарушил данные в браке обещания. В свою очередь, Лелде опубликовала в социальных сетях видео, в котором оглянулась на пережитое и отметила, что полученные уроки были гораздо тяжелее, чем ей этого хотелось бы.