ВИДЕО ⟩ Ярко-зеленые пасхальные яйца из натуральных ингредиентов

Мы привыкли к красивым коричневым пасхальным яйцам, окрашенных при использовании луковой шелухи, а в синий цвет - с помощью краснокочанной капусты. Но можно ли получить ярко-зеленые и оливково-зеленые яйца натуральными методами, без использования пищевых красителей? Можно! Сохраните идею к Пасхе, которая уже совсем скоро!