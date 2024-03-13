ВИДЕО ⟩ Ярко-зеленые пасхальные яйца из натуральных ингредиентов

Мы привыкли к красивым коричневым пасхальным яйцам, окрашенных при использовании луковой шелухи, а в синий цвет - с помощью краснокочанной капусты. Но можно ли получить ярко-зеленые и оливково-зеленые яйца натуральными методами, без использования пищевых красителей? Можно! Сохраните идею к Пасхе, которая уже совсем скоро!
Инесе, более известная под ником lovemybrickhouse, поделилась в своем Instagram-аккаунте очень ярким и интересным методом окрашивания яиц.
Чтобы получились красивые зеленые яйца, вам понадобится:
- Яйца;
- Вода;
- Куркума;
- Чай каркаде.
Яйца варят в воде с куркумой. Добавьте чай каркаде. Темно-зеленый цветы получается при добавлении большего количества чая, а оливково-зеленый тон получится при меньшем количестве чая.
Для более интенсивного цвета яйца можно дольше подержать в отваре чая и куркумы.
Посмотрите видео и попробуйте!
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