Колесо обозрения в Риге заработает на этой неделе. Сколько будет стоить билет?

Колесо обозрения можно будет использовать в любое время года, так как его кабины оснащены как кондиционерами, так и отоплением. Одновременно на нем смогут разместиться 240 пассажиров - по восемь человек в каждой кабине. Поездка на колесе обозрения будет длиться 15 минут.

На территории возле колеса обозрения также будет представлена цифровая выставка, созданная в сотрудничестве с Центром искусств Zuzeum, которая позволяет по-новому взглянуть на Ригу на старинных картах и гравюрах, плакатах и афишах XX века, а также оригинальных работах на тему Риги, выполненных различными художниками.

Рижское колесо обозрения будет открыто для посетителей с 13:00.

Колесо Обозрения будет открыто по четвергам с 13:00 до 21:00 и с пятницы по понедельник с 11:00 до 23:00.

Поездка на колесе обозрения будет стоить 17 евро для взрослых, 13 евро для детей 3-12 лет, 15 евро для студентов с картой ISIC и 15 евро для пенсионеров. Для определенных групп посетителей также обещаны различные скидки, например, несколько видов семейных билетов. Все билеты можно будет приобрести в кассе у подножия колеса.

Галерея: Колесо обозрения в Риге