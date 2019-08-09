Пт, 9.08.2019
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Блогер решила поделиться необычным способом того, как зарабатывает на мужчинах

Женщина за рулем. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Блогер из России рассказала телеканалу "Москва 24" о том , что зарабатывает, делая мужчинам комплименты. Девушка уверяет, что после приятных слов с ее стороны противоположный пол готов взять на себя расходы.

Согласно словам девушки по имени Елена, она учит этому и других женщин, выкладывая видео в интернет.

"От незнакомых мужчин получаю в месяц в 10 раз больше, чем я зарабатывала на работе. А муж то деньги приносит, то не приносит. И брак перестал иметь смысл, и работа перестала иметь всякий смысл", — поделилась блогер.

Журналист телеканала Мария Валиева пояснила, что изначально Елена таким способом выживала в Москве после переезда из провинции. В видеоролике "Москвы 24" показано, как у девушки получается убедить стоящего у банкомата мужчину дать ей две тысячи рублей, а в магазине — договориться с человеком на кассе оплатить ее покупки.

Валиева подчеркнула, что решила испробовать опыт блогера на себе, однако в дальнейшем этим заниматься не будет. 

"Просить незнакомых мужчин купить мне продукты было некомфортно, делать комплименты не получалось. Ведь я работаю и могу купить себе сама все, что захочу", — подытожила она.

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