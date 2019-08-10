"Там же ходят дети!": жительницу Агенскалнса напугали разбросанные шприцы

"Это ужасно! Я знаю, что там какой-то страшный притон наркоманов, потому что именно на той тропинке достаточно часто валяются шприцы, но на этот раз они просто были везде!

Там же ходят дети, а если на секунду они останутся без внимания, захотят взять в руки их, в рот засунуть...", - поделилась обеспокоенная женщина.

"Не говоря уже о том, как туда попадают эти шприцы - это же значит, что кто-то там регулярно "колется"", - добавила она.

"Вокруг нормальные многоквартирные дома. Мне теперь вечером страшно ходить там, ведь это наркоманский уголок. Вдруг они агрессивные, или захотят обокрасть?", - переживает женщина.

Галерея: Разбросанные шприцы рядом с жилым домом в Агенскалнсе

Согласно информации центра поддержки ВИЧ/СПИД DIA+LOGS, в Риге в каждом многоквартирном доме может проживать хотя бы один наркоман, однако конкретных данных о их количестве в столице или по Латвии - нет.

На учете центра лишь те наркоманы, которые находятся и на учете в медицинских учреждениях, но много и таких, кто не зарегистрирован.

О находках в виде шприцов следует сообщать в центр DIA+LOGS, занимающийся не только выдачей новых шприцов для наркоманов, но и сбором и утилизацией использованных. Звонить можно на номер мобильного пункта 27004493 или 67243101.

Если же вы предполагаете, что в конкретном месте образовался притон для наркоманов, стоит обращаться в полицию. Экипаж отправляется на досмотр, также эти места попадают в базу данных, чтобы быть в поле зрения полиции.