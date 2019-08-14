Ср, 14.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET
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Стиль латвийских поклонников русского рока, или Мода в духе "Наутилуса" в Юрмале
Фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Накануне вечером, 13 августа, на сцене концертного зала "Дзинтари" лидер легендарной российской рок-группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов  представил публике свою юбилейную программу "Гудбай, Америка!".

Рок - всегда актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой - жив и будет жить вечно - в этом никто не сомнеается! Тем более многочисленные преданные поклонники как прославленной российской группы, так и вообще рока как такового, которых в Латвии очень много.

И они под стать своим кумирам - яркие, стильные, неординарные, но не с целью выделиться, а просто потому что это их выбор - такой же осмысленный и от души, как у Бутусова и иже с ним!

Смотрите фото - вот они какие, латвийские поклонники русского рока!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Больше фото смотрите в нашей галерее!

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