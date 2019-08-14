Стиль латвийских поклонников русского рока, или Мода в духе "Наутилуса" в Юрмале
Накануне вечером, 13 августа, на сцене концертного зала "Дзинтари" лидер легендарной российской рок-группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов представил публике свою юбилейную программу "Гудбай, Америка!".
Рок - всегда актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой - жив и будет жить вечно - в этом никто не сомнеается! Тем более многочисленные преданные поклонники как прославленной российской группы, так и вообще рока как такового, которых в Латвии очень много.
И они под стать своим кумирам - яркие, стильные, неординарные, но не с целью выделиться, а просто потому что это их выбор - такой же осмысленный и от души, как у Бутусова и иже с ним!
Смотрите фото - вот они какие, латвийские поклонники русского рока!
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