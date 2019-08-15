В Подмосковье пассажирский самолет совершил жесткую посадку

Пассажирский Airbus А-321 компании "Уральские авиалинии" в аэропорту Жуковский совершил жесткую посадку после вылета из Москвы. Об этом сообщает BBC.
По данным МЧС, никто из пассажиров не погиб, все находившиеся на борту люди были эвакуированы.
Отмечается, что самолет был вынужден совершить экстренную посадку, потому что в оба двигателя воздушного судна попали птицы.
"Аварийная посадка при взлете в Жуковском, [причина] - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы", - приводит ТАСС слова гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова.
Как отмечает "Интерфакс", в результате инцидента пострадали несколько человек, но они не нуждаются в госпитализации. Отмечается, что из-за экстренной посадки у лайнера подломились все стойки шасси, в результате чего некоторые пассажиры получили легкие травмы.
На борту самолета находились 233 человека - 226 пассажиров и семь членов экипажа.