44-летняя экс-супруга Марата Башарова родила сына

Радостной новостью поделился папа новорожденного, буквально час назад опубликовав трогательный пост в Instagram.

"Моя родная, спасибо за сына! Теперь я папа, самый счастливый папа на свете!" - написал Артем.

Чуть ранее сама Катя разместила в своем аккаунте фото, сделанное, судя по подписи, перед отъездом в роддом.

К слову, несмотря на привязанность и любовь к Италии, где актриса жила с детства,

для появления на свет первенца она все же выбрала один из московских перинатальных центров.

Напомним, Екатерина Архарова вышла замуж за Артема Илясова в 2018 году, и буквально сразу после свадьбы они начали планировать пополнение.