44-летняя экс-супруга Марата Башарова родила сына
44-летняя итальянская и российская актриса, бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова сегодня впервые стала мамой - она родила сына своему нынешнему супругу Артему Илясову, сообщает StarHit.
Радостной новостью поделился папа новорожденного, буквально час назад опубликовав трогательный пост в Instagram.
"Моя родная, спасибо за сына! Теперь я папа, самый счастливый папа на свете!" - написал Артем.
Чуть ранее сама Катя разместила в своем аккаунте фото, сделанное, судя по подписи, перед отъездом в роддом.
К слову, несмотря на привязанность и любовь к Италии, где актриса жила с детства,
для появления на свет первенца она все же выбрала один из московских перинатальных центров.
Напомним, Екатерина Архарова вышла замуж за Артема Илясова в 2018 году, и буквально сразу после свадьбы они начали планировать пополнение.
Что ж, вот результат! От души поздравляем счастливых родителей и желаем им всех благ!!!