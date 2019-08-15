Чт, 15.08.2019
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44-летняя экс-супруга Марата Башарова родила сына
Первенец!

ФОТО: скриншот instagram.com/arharovakatya

44-летняя итальянская и российская актриса, бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова сегодня впервые стала мамой - она родила сына своему нынешнему супругу Артему Илясову, сообщает StarHit.

Радостной новостью поделился папа новорожденного, буквально час назад опубликовав трогательный пост в Instagram.

"Моя родная, спасибо за сына! Теперь я папа, самый счастливый папа на свете!" - написал  Артем.

Чуть ранее сама Катя разместила в своем аккаунте фото, сделанное, судя по подписи, перед отъездом в роддом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Богом!)🙏🏻❤ #временнобеременна

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К слову, несмотря на привязанность и любовь к Италии, где актриса жила с детства,

для появления на свет первенца она все же выбрала один из московских перинатальных центров.

Напомним, Екатерина Архарова вышла замуж за Артема Илясова в 2018 году, и буквально сразу после свадьбы они начали планировать пополнение.

Что ж, вот результат! От души поздравляем счастливых родителей и желаем им всех благ!!!

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#love #loveitaly #lovepisa #lovetuscany

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Я счастлив!

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