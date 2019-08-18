"Это уже неприличная худоба": Фанатов возмутила фигура Полины Гагариной в бикини

Ранее в своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала фотографию, на которой она позирует в бикини у бассейна, сопроводив снимок милой подписью.

"Всем солнечный привет☀ Как у вас погода?", - задала вопрос Полина подписчикам. Однако в ответ на девушку обрушился шквал критики за "неаппетитные" формы.

Пользователи подчеркнули, что звезда выглядит слишком худой, чуть ли не изможденной. Певице посоветовали прекратить злоупотреблять диетами и меньше потеть в спортзале.

"Хватит худеть. Это уже неприличная худоба", "Смотреть тошно", "Я подумала, что это фото анарексички. Ужас!!! Полина, остановитесь!!!", "Очень неудачное фото. Неприятно смотреть", "Просто ужасно. Скелетонша", "Фигура какая-то несуразная", "Абсолютно некрасивая женщина", - посыпались негативные комментарии.

Перепало и тренеру Полины.

"Что с вами сделал этот Вячеслав Дайчев? Вы же худенькая, как селедка! Забрасывайте вы эту фигню!" - пишут пользователи.