Трамп пошутил в Twitter про строительство Trump Tower в Гренландии

Трамп опубликовал в своем Twitter коллаж с изображением небоскреба Trump Tower на фоне одноэтажных домов Гренландии. Надпись к снимку гласит:

"Я обещаю не делать этого, Гренландия!"

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Таким образом американский лидер отреагировал на сообщения о желании США в покупке крупнейшего в мире острова, являющегося автономной территорией Дании.

Ранее Трамп говорил, что приобретение острова "стратегически интересно", но не является приоритетным вопросом для США. Советник Трампа заявлял о богатом минералами природном потенциале Гренландии.

Власти Дании назвали идею Трампа "абсурдом" и уже заявили, что остров не продается.