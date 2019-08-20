Трамп пошутил в Twitter про строительство Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп в понедельник в шутку пообещал не строить небоскреб Trump Tower в Гренландии.
Трамп опубликовал в своем Twitter коллаж с изображением небоскреба Trump Tower на фоне одноэтажных домов Гренландии. Надпись к снимку гласит:
"Я обещаю не делать этого, Гренландия!"
I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019
Таким образом американский лидер отреагировал на сообщения о желании США в покупке крупнейшего в мире острова, являющегося автономной территорией Дании.
Ранее Трамп говорил, что приобретение острова "стратегически интересно", но не является приоритетным вопросом для США. Советник Трампа заявлял о богатом минералами природном потенциале Гренландии.
Власти Дании назвали идею Трампа "абсурдом" и уже заявили, что остров не продается.
У президента США в сентябре назначен рабочий визит в Данию. Трамп не исключал, что может затронуть вопрос о покупке.