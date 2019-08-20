Вт, 20.08.2019
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Трамп пошутил в Twitter про строительство Trump Tower в Гренландии
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Дональд Трамп

ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент США Дональд Трамп в понедельник в шутку пообещал не строить небоскреб Trump Tower в Гренландии. 

Трамп опубликовал в своем Twitter коллаж с изображением небоскреба Trump Tower на фоне одноэтажных домов Гренландии. Надпись к снимку гласит: 

"Я обещаю не делать этого, Гренландия!"

Таким образом американский лидер отреагировал на сообщения о желании США в покупке крупнейшего в мире острова, являющегося автономной территорией Дании.

Ранее Трамп говорил, что приобретение острова "стратегически интересно", но не является приоритетным вопросом для США. Советник Трампа заявлял о богатом минералами природном потенциале Гренландии.

Власти Дании назвали идею Трампа "абсурдом" и уже заявили, что остров не продается.

У президента США в сентябре назначен рабочий визит в Данию. Трамп не исключал, что может затронуть вопрос о покупке.

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