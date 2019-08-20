Самый удачный рецепт: ленивые голубцы в духовке
По этому рецепту ленивые голубцы всегда удаются и получаются исключительно вкусные, очень нежные и сочные, как уверяет в описании к видео на своем YouTube-канале о домашней еде Наталья Калнина. Что ж, попробуем?
Ингредиенты: рис -100 г, капуста - 500 г, лук - 1 головка, чеснок - 2 зубчика, фарш - 500 г, яйцо - 1 шт., соль – 1/2 ч. л., черный перец - по вкусу, панировочные сухари; для соуса: 1 луковица, 1 морковь (примерно 150 г), 2 помидора (300 г), 2-3 зубчика чеснока, 200 г сметаны, 500 мл воды, 1 лавровый лист, 1/3 ч. л. соли, черный пмолотый перец - по вкусу.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!