Ср, 21.08.2019
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Ситуация с нехваткой педагогов может обостриться: не заполнены сотни вакансий

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Учитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

В преддверии нового учебного года имеется около 500 вакансий педагогов, сообщила агентству LETA министр образования и науки Илга Шуплинска.

По ее словам, во время недавней встречи с представителями самоуправлений было уточнено количество недостающих учителей, и оно составляет около 500 педагогов, хотя ситуации в разных самоуправлениях отличаются.

Существенная нехватка педагогов наблюдается, например, в Риге и Даугавпилсе.

Министр допустила, что нехватка педагогов может стать центральной проблемой системы образования через пять лет, когда большая часть - около 30% или 40% - активно работающих педагогов приблизятся к пенсионному возрасту. 

"Если в образование не придут новые педагоги и не будет изменена политика, это может стать острой ситуацией", - сказала Шуплинска.

Министерство образования и науки намеревается опубликовать список вакансий, имеющихся на сегодняшний день.

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