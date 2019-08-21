Ситуация с нехваткой педагогов может обостриться: не заполнены сотни вакансий

По ее словам, во время недавней встречи с представителями самоуправлений было уточнено количество недостающих учителей, и оно составляет около 500 педагогов, хотя ситуации в разных самоуправлениях отличаются.

Существенная нехватка педагогов наблюдается, например, в Риге и Даугавпилсе.

Министр допустила, что нехватка педагогов может стать центральной проблемой системы образования через пять лет, когда большая часть - около 30% или 40% - активно работающих педагогов приблизятся к пенсионному возрасту.

"Если в образование не придут новые педагоги и не будет изменена политика, это может стать острой ситуацией", - сказала Шуплинска.