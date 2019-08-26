За прошедшие сутки на дорогах пострадали два пешехода и пять велосипедистов

Среди пострадавших были два пешехода и пять велосипедистов.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала девять водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости на водителей оформлены 277 протоколов.