Министр: общественные СМИ являются зеркалом демократии в любой стране

Общественные СМИ являются зеркалом демократии в любом государстве, заявил в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" министр культуры Наурис Пунтулис (VL-TB/LNNK).
"Это лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько сильна демократия. Мы молодая демократия, возможно, поэтому у нас не упорядочена такая сфера, как общественные СМИ", - заявил Пунтулис.
Говоря о запросе финансирования Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) на общественные СМИ, Пунтулис сказал, что запросы находятся сейчас на рассмотрении в Министерстве финансов. Когда они будут переданы в правительство, министр планирует бороться за финансирование общественных СМИ.
Политик также признал, что не нашел советника по вопросам СМИ, который бы хорошо ориентировался в медиасреде и знал бы эту сферу изнутри.
Говоря о составе NEPLP, Пунтулис сказал, что его предложение к новому закону об СМИ предусматривает, что политическое представительство должно быть, но "адекватное и прозрачное".