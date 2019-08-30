В августе выросли рейтинги всех представленных в Сейме партий

Если бы выборы в Сейм прошли в августе, больше всего избирателей - 16,1% - поддержали бы "Согласие". Рейтинг "Согласия" вырос впервые после нескольких месяцев падения. В июле он составлял 14,7%, в июне - 15,8%, а в мае - 17,5%. Именно "Согласие" в августе пережило самый большой рост рейтинга - на 1,4%.

Второе место в рейтинге партий занимает "Новое Единство", рейтинг которой вырос с 8,5% в июле до 8,8% в августе.

Третье место в рейтинге с ростом поддержки в размере 0,7% сохранил Союз "зеленых" и крестьян - за нее свои голоса отдать готовы 7,6% граждан Латвии.

На четвертом и пятом месте в рейтинге находятся VL-TB/LNNK и Новая консервативная партия, которая поднялась с шестого места в прошлом месяце. Эти политические силы в августе готовы бы были поддержать соответственно 7,2 и 6,3% избирателей.

Таким образом, рейтинг Национального объединения за месяц вырос на 0,9%, а НКП - на 1,3%.

С пятого на шестое место опустилось объединение "Для развития/За!", которое в августе поддержали 6,2% опрошенных, рост рейтинга партии - 0,5%.

Рейтинг представленной в правительстве KPV LV в августе вырос на 1% и достиг 2,6%.

Единственное падение рейтинга в этом месяца пережило непрошедшее в Сейм Латвийское объединение регионов. Его в августе обещали поддержать 2,9% опрошенных, тогда как месяцем ранее таких было 3,6%.

За Русский союз Латвии в августе готовы были голосовать 2,5% избирателей, и это рост на 0,2%.

В свою очередь рейтинг ,"Прогрессивных" с июля не изменился - 2,1%.