В августе выросли рейтинги всех представленных в Сейме партий, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения со ссылкой на результаты опроса исследовательского центра SKDS.
Если бы выборы в Сейм прошли в августе, больше всего избирателей - 16,1% - поддержали бы "Согласие". Рейтинг "Согласия" вырос впервые после нескольких месяцев падения. В июле он составлял 14,7%, в июне - 15,8%, а в мае - 17,5%. Именно "Согласие" в августе пережило самый большой рост рейтинга - на 1,4%.
Второе место в рейтинге партий занимает "Новое Единство", рейтинг которой вырос с 8,5% в июле до 8,8% в августе.
Третье место в рейтинге с ростом поддержки в размере 0,7% сохранил Союз "зеленых" и крестьян - за нее свои голоса отдать готовы 7,6% граждан Латвии.
На четвертом и пятом месте в рейтинге находятся VL-TB/LNNK и Новая консервативная партия, которая поднялась с шестого места в прошлом месяце. Эти политические силы в августе готовы бы были поддержать соответственно 7,2 и 6,3% избирателей.
Таким образом, рейтинг Национального объединения за месяц вырос на 0,9%, а НКП - на 1,3%.
С пятого на шестое место опустилось объединение "Для развития/За!", которое в августе поддержали 6,2% опрошенных, рост рейтинга партии - 0,5%.
Рейтинг представленной в правительстве KPV LV в августе вырос на 1% и достиг 2,6%.
Единственное падение рейтинга в этом месяца пережило непрошедшее в Сейм Латвийское объединение регионов. Его в августе обещали поддержать 2,9% опрошенных, тогда как месяцем ранее таких было 3,6%.
За Русский союз Латвии в августе готовы были голосовать 2,5% избирателей, и это рост на 0,2%.
В свою очередь рейтинг ,"Прогрессивных" с июля не изменился - 2,1%.
На 2,6% снизилось число жителей, уверенных, что не пойдут на выборы. Кроме того, решение, за кого голосовать, если бы выборы были сегодня, приняла часть избирателей, которая ранее не знала, за кого отдать голос. Ранее не знали, за кого голосовать, 22,2% респондентов, теперь же - 19,4%.