Видео Беспилотники врезались в жилые дома в Казани

В частности, дроны врезались в 15-й этаж 37-этажного элитного дома "Лазурные небеса", самого высокого жилого здания в Казани, вызвав пожар.

Издание "Медуза" со ссылкой на очевидцев уточняет, что также два дрона врезались в 23-этажный жилой комплекс "Манхэттен", а один попал в крышу четырехэтажного жилого дома.

Местные власти сообщают, что шесть беспилотников атаковали жилые дома, а один - промышленное предприятие. Еще один аппарат был сбит над рекой. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Something very important must have been on the 15th floor of this building 1000km from Ukrainian border.



Two precise drone strikes, same spot.



Kazan, Russia. pic.twitter.com/QfZpFicUPc — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 21, 2024

После нападения закрылись аэропорты в Казани, Ижевске и Саратове.

Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье.

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