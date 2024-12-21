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Видео Беспилотники врезались в жилые дома в Казани

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Беспилотники врезались в элитный жилой дом в Казани
Беспилотники врезались в элитный жилой дом в Казани Фото: Ekrānšāviņš

В России утром в субботу, 21 декабря, как минимум восемь беспилотников атаковали столицу Татарстана Казань, часть из них попала в жилые дома.

В частности, дроны врезались в 15-й этаж 37-этажного элитного дома "Лазурные небеса", самого высокого жилого здания в Казани, вызвав пожар.

Издание "Медуза" со ссылкой на очевидцев уточняет, что также два дрона врезались в 23-этажный жилой комплекс "Манхэттен", а один попал в крышу четырехэтажного жилого дома.

Местные власти сообщают, что шесть беспилотников атаковали жилые дома, а один - промышленное предприятие. Еще один аппарат был сбит над рекой. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

После нападения закрылись аэропорты в Казани, Ижевске и Саратове.

Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье.

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