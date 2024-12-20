Трамп потребует увеличить расходы НАТО на оборону до 5% от ВВП

Советники Трампа по внешней политике в декабре обсудили эти планы с высокопоставленными европейскими представителями. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Трамп после инаугурации в январе будет добиваться значительного увеличения целевых расходов на оборону для членов НАТО.

Сейчас 23 из 32 стран-членов альянса следуют целевому показателю в 2% от ВВП, но Трамп может предложить увеличить этот минимум более чем вдвое - до 5%.

Некоторые союзники НАТО уже рассматривают возможность повышения уровня оборонных расходов до 3%. Источник Financial Times утверждает, что Трамп может согласиться на компромисс в 3,5%, но увяжет это требование с более выгодными условиями для торговли с США.

Несмотря на известные разногласия Трампа с европейскими партнерами, его администрация планирует сохранить военную поддержку Украины.

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