Шедевры в виде скульптур из волос: девушка покоряет соцсети необычными работами

"Мои скульптуры - выражение моих мыслей", - говорит Летиция Кай о своих работах.

По ее словам, источником вдохновения для таких интересных работ с волосами стали прически племенных народов Африки, которые ранее Летиция обнаружила в Интернете.

Как у девушки получается создавать такие немыслимые творения с помощью волос? Она объясняет, что секрет кроется в ее собственном типе волос, который легко поддается любым трансформациям.

"У меня очень жесткие и вьющиеся волосы! Помимо этого они очень послушные и эластичные, что позволяет мне делать с ними все, чего бы ни захотела", - поясняет Кай.

У Летиции есть высшее образование в области бизнеса, однако девушка решила обратить свое внимание на искусство. Изначально она увлекалась модой, купила швейную машинку и начала изучать основы с помощью видео на YouTube.

На скульптуры из волос она перешла совершенно случайно. Около двух лет назад девушка наткнулась в Instagram на аккаунт с фотографиями причесок, которые носили женщины в африканских племенах в доколониальный период.

"Их прически были просто невероятными, с творческим подходом, - вспоминает Кай. - Никогда не видела ничего такого".

Так она и решила попробовать свои силы в новой для себя сфере, но уже с современным уклоном.