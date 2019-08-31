Шедевры в виде скульптур из волос: девушка покоряет соцсети необычными работами
Афроамериканка Летиция Кай уже продолжительное время покоряет Instagram своими оригинальными и весьма необычными работами в виде скульптур для волос. Из волос она уже успела создать человеческие руки, заячьи уши, колёса велосипеда и фигуры людей. Девушка собирается показать миру, что у творчества нет границ.
"Мои скульптуры - выражение моих мыслей", - говорит Летиция Кай о своих работах.
По ее словам, источником вдохновения для таких интересных работ с волосами стали прически племенных народов Африки, которые ранее Летиция обнаружила в Интернете.
Как у девушки получается создавать такие немыслимые творения с помощью волос? Она объясняет, что секрет кроется в ее собственном типе волос, который легко поддается любым трансформациям.
"У меня очень жесткие и вьющиеся волосы! Помимо этого они очень послушные и эластичные, что позволяет мне делать с ними все, чего бы ни захотела", - поясняет Кай.
У Летиции есть высшее образование в области бизнеса, однако девушка решила обратить свое внимание на искусство. Изначально она увлекалась модой, купила швейную машинку и начала изучать основы с помощью видео на YouTube.
На скульптуры из волос она перешла совершенно случайно. Около двух лет назад девушка наткнулась в Instagram на аккаунт с фотографиями причесок, которые носили женщины в африканских племенах в доколониальный период.
"Их прически были просто невероятными, с творческим подходом, - вспоминает Кай. - Никогда не видела ничего такого".
Так она и решила попробовать свои силы в новой для себя сфере, но уже с современным уклоном.
Летиция постоянно публикует фото своих работам в Instagram. Ее снимок со второй парой рук из волос стал вирусным. Примерно за две недели у нее появилось несколько десятков тысяч подписчиков в Instagram, сегодня это число близится к 226 тысячам. Девушке периодически поступают предложения от международных журналов.
"Прежде чем приступить к работе, я не так много планирую. Мною часто руководит интуиция, - объясняет она. -
В большинстве случаев просто возникает образ, похожий на вспышку. Затем я делаю наброски и пытаюсь понять, что мне нужно, чтобы удержать скульптуру навесу".
Смотрите фото!
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Yemaya queen of sea, mother of pisces !!!! 🐟🐟🐠🐳🦈🐬🐬🐬🦈 Tag a pisces !!! First underwatershoot ever. It was extremely funny 😂😂😂. Thank you @kyflorencia lil sis for going in that pool for me ! 😍🤗 #underwater #underwatershoot #pisces #fish #pool #swimming #zodiac #atlantis #wlyg #hairart #braids