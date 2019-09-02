За прошедшие сутки в ДТП пострадал 21 человек

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал 21 человек, сообщает Государственная полиция.
Среди пострадавших был один пешеход и семь велосипедистов.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала в воскресенье 16 водителей, два водителя сели за руль в состоянии наркотического опьянения.
За превышение скорости на водителей оформлены 200 протоколов.
В целом за различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера оформила 459 протоколов.