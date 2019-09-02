Пн, 2.09.2019
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За прошедшие сутки в ДТП пострадал 21 человек

Иллюстративное фото. Авария

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал 21 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших был один пешеход и семь велосипедистов.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала в воскресенье 16 водителей, два водителя сели за руль в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости на водителей оформлены 200 протоколов.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера оформила 459 протоколов.

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