Полиция: первый школьный день прошел спокойно

С точки зрения соблюдения общественного порядка начало учебного года в Риге прошло спокойно, сообщил Латвийскому радио инспектор полиции самоуправления Риги Дейн Миллерс.
В течение дня муниципальные полицейские задержали шесть несовершеннолетних за курение, четырех - за употребление алкоголя.
По словам Миллерса, начало учебного года в столице, вероятно, прошло спокойно из-за дождя. Если еще в середине дня, когда было солнечно, в центре города было много молодежи, то к вечеру, когда начался дождь, молодые люди разошлись.