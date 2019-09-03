Вт, 3.09.2019
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Полиция: первый школьный день прошел спокойно

Foto: Rīgas pašvaldības policija

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

С точки зрения соблюдения общественного порядка начало учебного года в Риге прошло спокойно, сообщил Латвийскому радио инспектор полиции самоуправления Риги Дейн Миллерс.

В течение дня муниципальные полицейские задержали шесть несовершеннолетних за курение, четырех - за употребление алкоголя.

По словам Миллерса, начало учебного года в столице, вероятно, прошло спокойно из-за дождя. Если еще в середине дня, когда было солнечно, в центре города было много молодежи, то к вечеру, когда начался дождь, молодые люди разошлись.

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