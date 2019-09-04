Ср, 4.09.2019
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Найдены тела пилотов Су-25, разбившегося на Ставрополье

Су-25. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

​Тела двух пилотов Су-25, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета, со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА "Новости".

Штурмовик Су-25 разбился днем 3 сентября после вылета с аэродрома в Буденновске.

Как сообщало Минобороны России, авария произошла в безлюдной местности. При ударе об землю самолет взорвался и полностью разрушился. Других разрушений на земле не было.

Изначально в сообщениях СМИ отмечалось, что пилоты катапультировались. Их искали около суток.

Су-25УБ - это учебно-боевой самолет, который выпускался серийно с середины 1980-х годов. Выпуск штурмовика прекращен, но он по-прежнему стоит на вооружении у ВВС России, пишет "Медуза".

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