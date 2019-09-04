Найдены тела пилотов Су-25, разбившегося на Ставрополье

Штурмовик Су-25 разбился днем 3 сентября после вылета с аэродрома в Буденновске.

Как сообщало Минобороны России, авария произошла в безлюдной местности. При ударе об землю самолет взорвался и полностью разрушился. Других разрушений на земле не было.

Изначально в сообщениях СМИ отмечалось, что пилоты катапультировались. Их искали около суток.