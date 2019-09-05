Кучинскис был информирован о потенциальном картеле строителей ещё в 2017 году

В рамках объёмного уголовного дела о картельном сговоре в поле зрения правоохранительных органов попали десять крупнейших строительных компаний.

Кроме уже известных Rere Grupa и Merks, в которые с визитом прибыли сотрудники Совета по конкуренции, стали известны и названия ещё ряда. В течение вчерашнего дня в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сами пришли бывший глава Skonto Būve Гунтис Равис, совладелец Binders и Arčers Армандс Гарканс, а также председатель правления LNK Group Артём Милов. Согласно его словам, по вопросу, который не связан с картелем. В то же время Совет по конкуренции пообщался с руководителем фирмы Monum — Марисом Озолиньшем.

Согласно последней информации, шесть человек в рамках этого дела имеют право на защиту.

После трагедии в Золитуде о том, что строительная отрасль буквально пронизана коррупцией, говорил бывший министр экономики Даниель Павлютс ("Развитие/За!"):

"Картель чрезвычайно сложно раскрыть. Мы можем наблюдать со стороны и чувствовать, что что-то неладно. Поэтому долгие годы доказательств не было. Я рад, что это наконец происходит, что уже сейчас повлияет на поведение компаний в этом секторе".

Строительство несёт огромный вклад в экономику страны. В прошлом году 60 тысяч латвийских строителей обеспечили более 7% ВВП Латвии. У строителей всегда было мощное лобби в латвийской политике.

Картель при госзакупках — не единственное дело. Параллельно KNAB заявляет и о коррупции — взятки от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч евро. Они, возможно, предназначались должностным лицам в обмен на решения по закупкам.

Сотрудники бюро накануне находились с визитом и в Валмиерской думе. Мэр города Янис Байкс от комментариев по этому вопросу отказывается. Более того, накануне в KNAB побывал и экс-глава государства Раймондс Вейонис. Его пресс-секретарь Кристина Рейса-Даболиня подтвердила, что к бывшему президенту применён статус свидетеля.

Известно, что накануне сотрудники KNAB беседовали с бывшим членом Комиссии Сейма по народному хозяйству, ныне главой Рижского зоопарка Ингмаром Лидакой.

"Это был разговор достаточно спокойный, о тех временах, когда я был зампредседателя комиссии народного хозяйства. Ну и встречался со многими людьми. Некоторые из этих людей, с которыми я встречался, заинтересовали следствие. Я, как нормально думающий гражданин, готов сотрудничать с органами следствия, которые пытаются выяснить".

В период, который расследует KNAB, — с 2015 по 2018 год, когда премьер-министром был Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян), однопартиец Ингмара Лидаки. Как говорит бывший премьер, он был проинформирован о расследовании.

"Насчёт Лидаки я удивлён. Думаю, что KNAB просто собирает информацию. То, что вчера вообще произошло, не было сюрпризом для меня. Я думаю, что не только я знал. Знали и сами строители, что в распоряжении правоохранительных органов есть такие сведения".

Тем временем в KNAB и совете по конкуренции продолжают расследование и призывают предприятия, вовлечённые в сговор, прийти с повинной.

"Использовать возможность прийти, рассказать, как всё это произошло, может действительно заговорит совесть, и предприятие решит, что хочет честно жизнь", — сказала председатель совета по конкуренции Скайдрите Абрама.