"Относились как к животным": поляк ехал заработать в Великобританию, а оказался в рабстве

"Общество должно знать, что в 21 веке людей все еще используют из-за денег и относятся к ним как к животным", - в интервью BBC рассказал поляк Мечислав.
Он стал жертвой жестокой банды рабовладельцев, которая обещаниями о лучшей жизни заманивала поляков в Великобританию, а там отнимала заработанные ими деньги и заставляла жить в нечеловеческих условиях.
Полиция Великобритании считает, что банда поработила около 300 человек, принадлежащих к самым уязвимым группам общества.
Восемь членов банды за счет порабощенных заработали около двух миллионов фунтов, подсчитала полиция.
Теперь преступники находятся за решеткой, а некоторые из жертв согласились рассказать о пережитом.
Банда заманивала свои жертвы в графство Уэст-Мидлендс, обещая бесплатные билеты на самолет и проживание, а также работу с зарплатой в 300 фунтов в неделю.
Однако на самом деле реальность оказалась совсем иной.
Жертвы рассказали, что условия для жизни были нечеловеческими - им выдали грязные матрацы, а ночью они могли накрыться лишь привезенной с собой одеждой. Горячей воды не было.
Вместо обещанных бесплатных билетов на самолет, бесплатного проживания и продуктов, оказалось, что деньги снимут с ожидаемой зарплаты.
Таким образом рабовладельцы сразу загнали свои жертвы "в долговые кандалы" - впредь им пришлось работать для того, чтобы возместить то, что ранее им обещали бесплатно.
Работорговцы сообщили, что будут удерживать половину зарплаты, хотя ранее договоренность была совсем иной.
В случае возражений и планов побега следовали угрозы насилия и смерти.
Схемой современного рабства руководила семья цыган - пять мужчин и три женщины - главным образом цыганского происхождения. В Великобритании их осудили за контрабанду людей и принудительное рабство.
Это дело напомнило и об осужденной в прошлом году в Великобритании группировке из Латвии и условиях, в которых жили их жертвы.
У 28 жертв отняли документы, вместо спального места выдали грязные матрацы, а с заработанных денег на производстве в графстве Дербишир им давали лишь пару фунтов.