Чт, 5.09.2019
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"Относились как к животным": поляк ехал заработать в Великобританию, а оказался в рабстве

ФОТО: kadrs no video

"Общество должно знать, что в 21 веке людей все еще используют из-за денег и относятся к ним как к животным", - в интервью BBC рассказал поляк Мечислав. 

Он стал жертвой жестокой банды рабовладельцев, которая обещаниями о лучшей жизни заманивала поляков в Великобританию, а там отнимала заработанные ими деньги и заставляла жить в нечеловеческих условиях. 

Полиция Великобритании считает, что банда поработила около 300 человек, принадлежащих к самым уязвимым группам общества.

Восемь членов банды за счет порабощенных заработали около двух миллионов фунтов, подсчитала полиция.

Теперь преступники находятся за решеткой, а некоторые из жертв согласились рассказать о пережитом. 

Банда заманивала свои жертвы в графство Уэст-Мидлендс, обещая бесплатные билеты на самолет и проживание, а также работу с зарплатой в 300 фунтов в неделю.

Однако на самом деле реальность оказалась совсем иной.

Жертвы рассказали, что условия для жизни были нечеловеческими - им выдали грязные матрацы, а ночью они могли накрыться лишь привезенной с собой одеждой. Горячей воды не было.

Вместо обещанных бесплатных билетов на самолет, бесплатного проживания и продуктов, оказалось, что деньги снимут с ожидаемой зарплаты.

Таким образом рабовладельцы сразу загнали свои жертвы "в долговые кандалы" - впредь им пришлось работать для того, чтобы возместить то, что ранее им обещали бесплатно.

Работорговцы сообщили, что будут удерживать половину зарплаты, хотя ранее договоренность была совсем иной.

В случае возражений и планов побега следовали угрозы насилия и смерти.

Схемой современного рабства руководила семья цыган - пять мужчин и три женщины - главным образом цыганского происхождения. В Великобритании их осудили за контрабанду людей и принудительное рабство.

Это дело напомнило и об осужденной в прошлом году в Великобритании группировке из Латвии и условиях, в которых жили их жертвы.

У 28 жертв отняли документы, вместо спального места выдали грязные матрацы, а с заработанных денег на производстве в графстве Дербишир им давали лишь пару фунтов. 

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