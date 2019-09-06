Быстро и вкусно: новый суп лентяйским способом
"Супчик с фаршем, грибами и тертым картофелем выручает, когда надо что-то быстро приготовить. Он немного необычный, но очень вкусный и сытный. Просто и по-домашнему!" - так описала автор кулинарного блога "Вика - Простые Рецепты" блюдо, рецептом которого поделилась на своем YouTube-канале. Возьмите на заметку...
Ингредиенты (на кастрюлю объемом 2 л): вода - 1,5 л, картофель среднего размера 2 шт., лук - 1 головка, шампиньоны - 200 г, куриный фарш (филе) - 300 г, сырок плавленый - 1 шт., растительное масло - 2-3 ст. л., зелень укропа (петрушки), соль, перец по вкусу, лавровый лист.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!