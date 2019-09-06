Быстро и вкусно: новый суп лентяйским способом

"Супчик с фаршем, грибами и тертым картофелем выручает, когда надо что-то быстро приготовить. Он немного необычный, но очень вкусный и сытный. Просто и по-домашнему!" - так описала автор кулинарного блога "Вика - Простые Рецепты" блюдо, рецептом которого поделилась на своем YouTube-канале. Возьмите на заметку...