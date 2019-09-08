"Меня съел бегемот". Подлинная история человека, который побывал в глотке огромного животного

Крис Брайтон несколько раз встречался с бегемотом. Мужчине было 27 лет, и он проводил экскурсии для туристов по реке недалеко от водопада Виктория.

Работая на данном участке реки много лет, Крис хорошо изучил поведение этого животного, весом в две тонны. Крис считал, что он в полной безопасности и всегда будет знать, чего ожидать от бегемота.

Известно, что бегемот обычно не ищет новую территорию и обитает всегда в одном и том же месте, но на этот раз Крису не удалось избежать встречи с ним.

"В тот день мы с тремя туристами - Майком, Беном и Эвансом - отправились на каяках в очередной тур по реке. Мы уже приближались к месту назначения, когда я вдруг услышал громкий крик позади себя. Я обернулся и увидел, что Эванса выбросили из лодки, а сам каяк находится на спине животного", - вспоминает Крис.

После инструктирования Майка и Бена, чтобы они спасались и спрятались, Крис отправился помогать Эвансу.

"Когда я протянул Эвансу руку, внезапно оказался в темноте. Я будто ослеп, а голова сильно кружилась. Я чувствовал, что мои ноги в воде, но моя верхняя часть тела была почти сухой. Мне казалось, что я попал в скользкую ловушку, которая, кроме того, ужасно воняла тухлыми яицами", говорит Крис.

Мужчина был сдавлен почти до смерти, его руки оказались зажаты в горле животного. Однако через некоторое время ему удалось освободить одну руку и справиться с шоковым состоянием, он ощупал все, что его окружало. Тогда он понял, что верхняя часть его тела была во рту бегемота.

"Я сопротивлялся как только мог, и как только он открыл рот, я выскочил из его пасти. Мне удалось! Я сразу же отправился спасать Эванса, но огромное животное снова напало на меня и потащило под воду", - вспоминает Крис.

У бегемота есть несколько острых и больших зубов,которые предназначены для пережевывания жесткого мяса. Когда мужчину доставили в больницу, врачи обнаружили у Криса около 40 глубоких ран.

"Бегемот был в ярости! Он подбросил меня в воздух и поймал словно куклу. Затем он утащил меня под воду. Я понятия не имею, сколько времени я провел во рту животного", рассказывает Крис журналисту.

Все то время, пока Крис был у гиппопотама во рту, Майк прятался и ждал, когда это ужасное действие закончится.

После инцидента, если его можно так назвать, левая рука Криса была полностью раздроблена, но кровь текла по всему телу. Когда Майк посмотрел на спину Криса, он увидел рану, сквозь которую можно было разглядеть легкие пострадавшего.

У Майка был опыт оказания первой помощи - он сумел перевязать большую рану и остановить кровотечение. Рядом с местом происшествия проплывала еще одна группа туристов, в которой было несколько врачей. Они оказали Крису первую помощь и он был доставлен в медицинское учреждение.

"В больнице хирург предупредил меня, что мне, возможно, придется ампутировать обе руки и нижнюю часть одной ноги. К счастью, я потерял только левую руку", - отмечает Крис.