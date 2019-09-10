В Золитуде прохожие обнаружили на улице труп мужчины

В воскресенье, 8 сентября, в Золитуде прохожая увидела лежащего на земле мужчину, вокруг которого уже собрались жители близлежащих домов. Прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали смерть мужчины, рассказали в передаче Degpunktā.
В воскресенье утром, 8 сентября, женщина в социальных сетях сообщила о происшествии в рижском микрорайоне.
Во время прогулки она увидела лежащего на асфальте мужчину, а вокруг него уже собрались очевидцы и стражи порядка.
Некоторые из жителей многоквартирного дома отметили, что мужчина был одет не полностью.
"Молодой человек, одет на половину, черная борода, черные волосы", - рассказал передаче Андрей.
Представители полиции в понедельник, 9 сентября, дали комментарий о случившемся, в котором говорится, что по предварительной информации приблизительно 25-летний мужчина умер от передозировки наркотиками.
В момент проверки в одном из карманов его брюк полицейские обнаружили упаковку с белым порошком, возможно, это амфетамин.
Следствие продолжается.