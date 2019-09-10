Вт, 10.09.2019
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Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии

ФОТО: AP/Scanpix

Будущая президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник представила новый состав комиссии.

Урсула фон дер Ляйен 1 ноября сменит на посту президента ЕК Жана-Клода Юнкера, став первой женщиной, которая займет эту должность. Она обещала стремиться к равенству полов при формировании нового состава ЕК, который будет состоять из 27 комиссаров - по одному представителю от каждой страны Европейского союза, кроме Великобритании. В новый состав ЕК войдут 13 женщин, включая президента ЕК, и 14 мужчин.

Урсула фон дер Ляйен в качестве своих приоритетов в должности президента ЕК назвала укрепление власти закона и прогрессивную климатическую политику.

Новый состав ЕК должен быть утвержден Европейским парламентом, который может отклонить кандидатуры политиков, выдвинутых в ЕК. Прогнозируется, что с проблемами в данном контексте могут столкнуться кандидаты из Венгрии, Польши и Румынии.

Предложенный Урсулой фон дер Ляйен новый состав ЕК:

еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации - Йоханнес Хан (Австрия)

еврокомиссар по вопросам юстиции - Дидье Рейндерс (Бельгия)

еврокомиссар по вопросам инноваций и молодежи - Мария Габриэль (Болгария)

еврокомиссар по вопросам демократии и демографии - Дубравка Шуйца (Хорватия)

еврокомиссар по вопросам здравоохранения - Стелла Кириакидес (Кипр)

еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности - Вера Юрова (Чехия)

еврокомиссар по вопросам конкуренции - Маргрет Вестагер (Дания)

еврокомиссар по энергетике - Кадри Симсон (Эстония)

еврокомиссар по вопросам международных отношений - Ютта Урпилайнен (Финляндия)

еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка - Сильви Гулар (Франция)

еврокомиссар по защите европейского образа жизни - Маргаритис Схинас (Греция)

еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства - Ласло Трочани (Венгрия)

еврокомиссар по торговле - Фил Хоган (Ирландия)

еврокомиссар по экономике - Паоло Джентилони (Италия)

еврокомиссар по финансовым услугам - Валдис Домбровскис (Латвия)

еврокомиссар по окружающей среде - Виргиниюс Синкявичюс (Литва)

еврокомиссар по вопросам занятости - Николя Шмит (Люксембург)

еврокомиссар по вопросам равноправия - Хелена Далли (Мальта)

еврокомиссар по борьбе с климатическими изменениями - Франс Тиммерманс (Нидерланды)

еврокомиссар по сельскому хозяйству - Януш Войцеховский (Польша)

еврокомиссар по вопросам политики сплоченности и реформам - Элиза Феррейра (Португалия)

еврокомиссар по транспорту - Рована Плумб (Румыния)

еврокомиссар по отношениям между институтами ЕС - Марош Шефчович (Словакия)

еврокомиссар по кризисному управлению - Янез Ленарчич (Словения)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - Жозеп Боррель (Испания)

еврокомиссар по внутренним делам - Илва Йоханссон (Швеция)

В новой ЕК будет восемь вице-президентов - Домбровскис, Вестагер, Тиммерманс, Боррель, Шефчович, Схинас, Юрова и Шуйца.

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