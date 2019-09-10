Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен 1 ноября сменит на посту президента ЕК Жана-Клода Юнкера, став первой женщиной, которая займет эту должность. Она обещала стремиться к равенству полов при формировании нового состава ЕК, который будет состоять из 27 комиссаров - по одному представителю от каждой страны Европейского союза, кроме Великобритании. В новый состав ЕК войдут 13 женщин, включая президента ЕК, и 14 мужчин.