Во время погони в Курземе полиция открыла огонь

Как сообщили агентству LETA в Госполиции, согласно предварительной информации, сегодня во время патрулирования в Дундагском крае экипаж полиции заметил автомобиль Volvo, который ехал без техосмотра и страховки.

Полицейские приняли решение остановить машину, но водитель автомобиля начал бегство. Принимая во внимание то, что шофёр не подчинился требованию полиции остановить транспортное средство, во время погони были воспроизведены несколько выстрелов, рассказала представитель Госполиции Лина Кальке.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить беглеца. Его направили на проведение экспертиз, чтобы выяснить находился ли он под воздействием опьяняющих веществ.