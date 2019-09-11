Ср, 11.09.2019
Ранее эксперты советовали инвесторам не думать о политике, создавая свою стратегию инвестиций. Однако в современных условиях такой вариант больше не сработает. У политических решений и результатов выборов очень прямое значение на инвестиционный климат. Один из таких примеров - Brexit. Джон Молдин, экономический обозреватель и публицист

Премьер: мы близки к принятию бюджета на 2020 год

Премьер-министр Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Партнеры по правительственной коалиции близки к достижению соглашения по проекту государственного бюджета на следующий год, сказал в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш. 

Он теоретически не исключил возможности, что соглашение по бюджету может быть не достигнуто и правительство уйдет в отставку, но такой аргумент на переговорах по бюджету пока не используется. 

На вопрос, насколько сложными являются переговоры по бюджету, которые он в настоящее время возглавляет, Кариньш сказал: "Из всех ситуаций, в которых я побывал, эта не самая простая". 

Как сообщалось ранее, хотя партнерам по коалиции еще не удалось согласовать приоритеты бюджета на следующий год, партии надеются, что компромисс в ходе переговоров все же удастся найти. 

По расчетам Минфина, фискальное пространство в 2020 году составляет 178,1 млн евро, из них 152,6 млн евро планируется выделить на приоритеты министерств, а 25,5 млн евро - на приоритетные мероприятия независимых учреждений.

На повышение дифференцированного необлагаемого минимума до 300 евро в 2020 году планируется направить 32 млн евро.

Коалиция также договорилась повысить необлагаемый минимум в 2021 году до 400 евро, а в 2022 году - до 500 евро. В свою очередь на повышение минимального уровня доходов в бюджете 2020 года предусмотрено дополнительно 10 млн евро.

50 млн евро в бюджете будущего года планируется направить на обеспечение повышения оплаты труда медиков и приоритеты Минздрава, на приоритеты Министерства образования и науки - 8 млн евро и еще 23 млн евро - для выполнения решения о повышении с 1 сентября самых низких ставок педагогов до 750 евро и в следующем году.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ