Премьер: мы близки к принятию бюджета на 2020 год

Он теоретически не исключил возможности, что соглашение по бюджету может быть не достигнуто и правительство уйдет в отставку, но такой аргумент на переговорах по бюджету пока не используется.

На вопрос, насколько сложными являются переговоры по бюджету, которые он в настоящее время возглавляет, Кариньш сказал: "Из всех ситуаций, в которых я побывал, эта не самая простая".

Как сообщалось ранее, хотя партнерам по коалиции еще не удалось согласовать приоритеты бюджета на следующий год, партии надеются, что компромисс в ходе переговоров все же удастся найти.

По расчетам Минфина, фискальное пространство в 2020 году составляет 178,1 млн евро, из них 152,6 млн евро планируется выделить на приоритеты министерств, а 25,5 млн евро - на приоритетные мероприятия независимых учреждений.

На повышение дифференцированного необлагаемого минимума до 300 евро в 2020 году планируется направить 32 млн евро.

Коалиция также договорилась повысить необлагаемый минимум в 2021 году до 400 евро, а в 2022 году - до 500 евро. В свою очередь на повышение минимального уровня доходов в бюджете 2020 года предусмотрено дополнительно 10 млн евро.