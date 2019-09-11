Фото: в аэропорту "Рига" приземлился самолет НАТО

"Мы высоко оцениваем вклад нашего стратегического партнера в укреплении Латвии и нашего региона с помощью этой уникальной возможности. Посадка самолета авиационного комплекса радиообнаружения и наведения НАТО в аэропорту "Рига" - сильный сигнал солидарности и единства НАТО, было продемонстрировано единое понимание сегодняшних вызовов безопасности и геополитической ситуации", - заявил командир Воздушных сил полковник Айвар Межорс.

10 марта 2014 года Североатлантический совет отреагировал на ситуацию в Украине, введя план мероприятий поддержки и продемонстрировав таким образом единство альянса и обязательство защищать союзников.