Ср, 11.09.2019
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Фото: в аэропорту "Рига" приземлился самолет НАТО

Самолет авиационного комплекса радиообнаружения и наведения НАТО

ФОТО: Ēriks Kukutis

В среду, 11 сентября, в аэропорту "Рига" приземлился самолет авиационного комплекса радиообнаружения и наведения НАТО (AWACS).

"Мы высоко оцениваем вклад нашего стратегического партнера в укреплении Латвии и нашего региона с помощью этой уникальной возможности. Посадка самолета авиационного комплекса радиообнаружения и наведения НАТО в аэропорту "Рига" - сильный сигнал солидарности и единства НАТО, было продемонстрировано единое понимание сегодняшних вызовов безопасности и геополитической ситуации", - заявил командир Воздушных сил полковник Айвар Межорс.

10 марта 2014 года Североатлантический совет отреагировал на ситуацию в Украине, введя план мероприятий поддержки и продемонстрировав таким образом единство альянса и обязательство защищать союзников.

Три дня спустя - 13 марта, в рамках мероприятий поддержки НАТО, состоялся первый полет авиационного комплекса радиообнаружения и наведения НАТО с базы НАТО в Германии.

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