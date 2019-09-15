Эта земля была обещана его народу Богом с начала времен, говорит художник комиксов. Его сосед - крестьянин - указывает, что земля принадлежала его семье и сейчас украдена, пишет агентство Reuters. Один из них еврей, живущий в поселении на оккупированных Израилем в 1967 году территориях. Второй - палестинец, живущий через дорогу.

Израильские поселения (которые палестинцы скорее назвали бы колониями) - среди наиболее обсуждаемых тем в связи с израильско-палестинским конфликтом.

Палестинцы хотят вернуть оккупированную в ходе войны в 1967 году землю, чтобы построить там свое государство будущего. Израиль построил там более 120 поселений. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед ожидаемыми в этом месяце выборами обещал снова аннексировать эти территории. Палестинцев этот шаг тревожит, и резкая критика прозвучала со стороны таких стран как Иордания и Саудовская Аравия, сообщает ВВС.

Большая часть международной общественности считает поселения незаконными и препятствиями, не позволяющими решить израильско-палестинский конфликт. Израиль с этим не согласен.

Родившийся в США Майкл Нецер переселился в Офру в 1985 году - примерно через десять лет после создания лагеря. Офра была одним из первых израильских поселений на Западном берегу.

Майкл Нецер ФОТО: Reuters/ScanPix

"Абсурдно говорить, что евреи здесь жить не могут", - говорит Нецер. "Библия - часть этого. Любого можно спросить, легко ли терять связь со своими предками и землей? Конечно, нет. Евреев история создала за то, кто они есть".

Красные крыши Офры можно хорошо увидеть из Эйн-Ябруда, палестинского поселка на другой стороне дороге.

53-летний крестьянин Азми Муслех говорит, что Офра находится на земле, которую холила и лелеяла его семья.

Азми Муслех ФОТО: Reuters/ScanPix

"Эта земля - мои сердце и душа. Это сердце и душа моей семья. Мы выращивали там сезам, финики, оливки. Это делал мой отец, отец моего отца, отец отца моего отца", - считает Муслех.

Израильское поселение Офра в 1997 году ФОТО: Reuters/ScanPix

Израильское поселение Офра в 2019 году ФОТО: Reuters/ScanPix

Между верой и экономической выгодой

Жители израильских поселений разные. Частью движут идеологические соображения, а остальные ищут дешевое место жительства.

Многие израильтяне ближайшие поселения считают обычными поселками, чего нельзя сказать о более изолированных поселениях на Западном берегу.

"Я не чувствую себя так, будто живу в поселении," - указывает Мишель Ковен-Волгель. 60-летний юрист живет в большом поселении Маале-Адумим всего в 15 минутах езды от Иерусалима.

"Стоит ли нас аннексировать? Да, мы в городе с населением 41 000 человек, у нас свой супермаркет", - говорит он.

Жители Маале-Адумима наслаждаются всеми удобствами - комфортные дома, хорошее образование, удобно добираться до Иерусалима.

74-летний палестинец Али Фарун, который живет примерно в полутора километрах от поселения, не надеется на возвращение территории в собственность палестинцев. "Нет разницы, или они присоединят ее к Иерусалиму, или она так и останется как Западный берег - они и так будут ее контролировать", - говорит старик.

Некоторые поселения - просто как ряды жилых вагончиков в пустынных горах. Другие - быстрыми темпами развивающиеся города. В предусмотренном для ультраортодоксальных евреев поселении Бейтар-Илит прошли самые больше строительные работы из всех израильских поселений в 2018 году, указывает настроенная против этого негосударственная организация "Peace Now".

В нем один у другого построены жилые дома и магазинчики. На вопрос о причинах переселения, местные жители упоминают финансовые аспекты.

"Мы здесь не по идеологическим причинам", - указывает 36-летний Давид Гамбургер, которому в Бейтар-Илите принадлежит магазин. "Мы не можем позволить себе дом в другом месте, кроме как в поселении".

В семьях ультраортодоксальных евреев, в среднем, семь детей, и в этих лагерях высоки безработица и бедность. Дешевые жилые дома позволяют выжить и сохранить чувство общности с другими членами общины.

Однако для 64-летнего Мохаммада Авада, который живет в палестинском поселке рядом с Бейтар-Илитом, причины переселения ничего не значат.

"Невозможно добиться мира, так как главный конфликт по поводу земли, которую они взяли силой", - говорит он. "Или мне стоило позволить другим людям украсть мою землю, жить на ней и радоваться? Как мне жить с ними в мире?".

Вопрос поселений в международном сознании

Израильско-палестинский конфликт - один из самых долгих в мире и один из наиболее противоречиво оцениваемых.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим и Западный берег в 1967 году, но международное сообщество этот шаг не признало и считает израильские поселения на оккупированных палестинских территориях незаконными.

Несмотря на то, что международное сообщество в этом вопросе в большинстве на палестинской стороне, у Израиля есть очень значимый союзник - США. Во время администрации Дональда Трампа отношения США с Израилем стали еще теснее, чем до этого. Особенно ярко это выразилось в конце 2017 года, когда Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля.

Вопрос поселений важен, так как в случае реализации плана Нетаньяху по аннексии может быть "уничтожена какая-либо возможность мира", указал главный палестинский переговорщику Саеб Эрекат.

Нетаньяху обещал, что в случае победы на выборах аннексирует долину реки Иордан и северную часть региона Мертвого моря - примерно треть от оккупированной территории Западного берега.