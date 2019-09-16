Вт, 17.09.2019
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Вспышка инфекции в Сигулде: PVD проверит все школы и детсады города

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в связи со вспышкой кишечной инфекции в понедельник, 16 сентября, продолжает проверки в сигулдских образовательных учреждениях, сообщила руководитель Отдела общественных отношений PVD Илзе Мейстере. 

Она указала, что инспекторы PVD повторно проверяют детские сады Pīlādzītis, Saulīte и Ieviņa, в которых на выходных проводились чистка и дезинфекция. В ходе проверок, проведенных в пятницу, 13 сентября, PVD не констатировала таких нарушений требований гигиены, которые могли бы поспособствовать распространению кишечной инфекции. Были сняты образцы с поверхностей и отправлены на лабораторные проверки.

Также инспекторы проверят детские сады Tornīši и Pasaciņa, у воспитанников которых также констатирована острая кишечная инфекция. В блоках питания этих учреждений проверят соблюдение требований гигиены, а также возьмут мазки с поверхностей для лабораторных проверок. 

Дополнительно PVD проверит и другие сигулдские образовательные учреждения, где случаи заболевания констатированы не были, добавила Мейстере. Также в службе проинформировали, что PVD проводит проверки на предприятиях, которые поставляли свежие фрукты и овощи в дошкольные образовательные учреждения Сигулды. 

"На этой неделе ожидаются результаты лабораторных исследований мазков из детсадов Pīlādzītis, Saulīte и Ieviņa, а также анализы образцов арбузов с предприятий розничной и оптовой торговли", - указала представитель PVD.

Для того, чтобы проверки шли оперативно, для их проведения мобилизируются несколько управлений службы. 

Как сообщалось ранее, до воскресенья симптомы кишечной инфекции обнаружены у 23 человек, в том числе 19 детей и четырех сотрудников учреждений дошкольного образования из Сигулды и ее окрестностей. По крайней мере один заболевший ребенок детский сад не посещал. 

PVD пока не прогнозирует, удастся ли выяснить и доказать причину распространения кишечной инфекции в Сигулде.

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