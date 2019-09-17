Шейк, Хадид и даже Кафельникова! Самые красивые модели мира показали элегантность Burberry
С особым нетерпением публика на Неделе моды в Лондоне ждала показа марки Burberry с участием самых известных в мире моделей. И не зря! Смотрите, какую соблазнительную, элегантную и невероятно красивую коллекцию создал дизайнер популярного британского бренда Рикардо Тиши.
Асимметричный крой, шелк, кружева, объемные рукава, знакомая всем клетка - только теперь черно-белая, драпировка, бахрома, интересные принты, в том числе на воротниках и шарфах-платках... И, конечно, звездные красавицы на подиуме!
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