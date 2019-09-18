"Eco Baltia vide": отмена чрезвычайного положения в сфере вывоза мусора приведет к хаосу

Он сказал, что чрезвычайное положение в сфере вывоза отходов, объявленное Кабинетом министров 11 сентября, было решением, позволяющим операторам, которые были готовы это сделать, законно обслуживать клиентов и обеспечивать непрерывность оказания услуг.

"Это помогло избежать всеобщего хаоса в городе и реального кризиса отходов за счет обеспечения того, что были сохранены существующие договоры жителей и прописанные в них условия, касающиеся цены и периодичности вывоза мусора", - указал Айзбалтс.

Он также отметил, что один день, когда в Риге не будут вывозиться отходы, будет означать скопление 700 тонн бытовых отходов в контейнерах.

Каждый следующий день неизбежно приведет к образованию стихийных мусорных свалок около площадок с контейнерами, на уборку которых потребуются недели.

"В настоящее время нам, как операторам, не ясно, как будут решаться вопрос вывоза отходов после 11 декабря, когда закончится чрезвычайное положение, объявленное Кабинетом министров", - сказал Айзбалтс.

В свою очередь председатель правления "Eco Baltia grupa" Марис Симановичс заявил в интервью агентству LETA, что решение правительства объявить чрезвычайную ситуацию, скорее всего, было самым правильным в данной ситуации.

"На мой взгляд, политики должны отложить свои политические амбиции и решить проблему таким образом, чтобы избежать кризиса", - сказал он.

Как сообщалось ранее, с 15 сентября отходы в Риге вывозятся в соответствии со временным планом чрезвычайной ситуации.

Ранее Рижское самоуправление и ООО Getliņi Eko заключили соглашение на 686,3 млн евро о вывозе отходов в Риге в рамках публично-частного партнерства с ООО "CREB Riga", которое образовали предприятия "Clean R" и "Eco Baltia vide".

В начале июня Getliņi Eko и "CREB Riga" зарегистрировали в регистре предприятий компаниюRīgas vides pakalpojumi, которая позже сменила название на Tīrīga. В соответствии с процессом публично-частного партнерства предприятие Tīrīga с 15 сентября должно было обеспечивать вывоз отходов в Риге в течение последующих 20 лет, однако Совет по конкуренции с целью сохранения конкуренции на рынке запретил новому оператору заключать договоры с жителями столицы.

"Без конкуренции услуги будут только дорожать, и это почувствует каждый житель столицы", - сказала тогда руководитель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама.

В свою очередь 11 сентября, несмотря на уверенность премьер-министра Кришьяниса Кариньша в том, что правительство не должно вмешиваться в проблему вывоза мусора в Риге, министры решили поддержать подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) проект решения об объявлении чрезвычайной ситуации с вывозом мусора в Риге. Юристы Госканцелярии и эксперты Минюста рекомендовали объявить чрезвычайную ситуацию как единственное верное решение.

В соответствии с решением правительства Рижская дума организовала переговоры с компаниями, которые ранее предоставляли услуги по вывозу мусора в Риге. В ходе переговоров три из четырех компаний - ООО "Clean R", "Eco Baltia vide" и "Lautus" - согласились продолжать предоставлять свои услуги в Риге.

В свою очередь во вторник, 17 сентября, комиссия Сейма по народному хозяйству не поддержала проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации с вывозом мусора в Риге.

Окончательное решение по этому вопросу в четверг, 19 сентября, должен принять Сейм, который оценит обоснованность введения чрезвычайной ситуации после того, как правительство уже ее объявило.