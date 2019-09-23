Похудевшая Анна Михалкова стала выглядеть одногодкой младшей сестры Надежды
Две талантливые актрисы, две родные сестры - Анна и Надежда Михалковы - обе купаются в признании, обе женственны и прекрасны. А после преображения старшей из сестер сложно поверить, что их разница в возрасте составляет более десяти лет - так помолодела похудевшая Анна Михалкова.
Как известно, младшая из сестер Надежда буквально на днях, 27 сентября, отметит свой 33 день рождения, в то время как Анне 14 мая исполнилось 45.
Однако опубликованное на днях совместное фото в социальной сети Instagram удивило многих подписчиков - некоторые задались вопросом "А кто из вас старшая?", и их можно понять, согласитесь!
Анна теперь то и дело радует подписчиков фотографиями в подчеркивающих фигуру нарядах, а они в ответ засыпают ее комплиментами.
Кстати, на прошедшей на днях в Риге премьере картины "Давай разведемся", в которой Анна сыграла главную роль, зрители также восторгались преобразившейся фигурой актрисы.
Галерея: Анна Пармас и Анна Михалкова представили в Риге картину "Давай разведемся"
Несмотря на то, что в этой картине были многочисленные съемки главной героини в купальнике, похудение Михалковой никак не связано с этой ролью. В марте этого года в интервью Яне Павлидис Анна призналась, что главным стимулом стало здоровье:
"Не было какого-то специального решения, гипертония мне помогла. Это была необходимость: сбросить вес, чтобы стабилизировать давление.
Я занялась спортом, еще все это проходило на нервной почве - и похудела. Сейчас в моей жизни нет никакого ЗОЖ", - пояснила актриса, похудевшая за полгода на 15 кг.
По словам Михалковой, самые калорийные продукты она теперь употребляет в первой половине дня, на обед ест суп на нежирном бульоне, запеченное мясо или рыбу, отварные яйца, а после 15:00 предпочитает салат из овощей на гриле и обезжиренный кефир. Анна соблюдает и размер порции, стараясь не превышать 150 граммов за раз.
Похоже, это работает. Оцените!
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Наверное я доросла до того момента когда мне хочется чтобы все начали любоваться «уходящей натурой» ))) это я к чему: за каждым выходом на красную дорожку, конечно, стоит труд огромного количества профессионалов !!!! Хочу поблагодарить всех! @mercury_russia @chopard @yakubowitch_official @arkadiybulgatov @suite.12 и прекрасную @belousstyle , которая нас всех объединила!!!