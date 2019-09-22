Риге повезло: Анна Пармас и Анна Михалкова лично представили картину "Давай разведемся!"

Русский TVNET побывал на премьере и делится с вами беседами о фильме после его просмотра.

Фильм "Давай разведемся!" был заявлен как яркая, сочная, искрящаяся юмором, жизнеутверждающая история о любви и разочаровании, которая изящно маневрирует от несуразной интимности к откровенной иронии, от отчаяния к фарсу.

Переполненный зал и правда смеялся, и не раз, хотя в основе сюжета по сути драматичная история об измене и крахе семьи, борьбе за отношения, мнимой победе, которая по итогу и не так нужна...

Перед сеансом режиссер картины Анна Пармас призналась, что хвалить фильм не хочет, чтобы не было каких-то неоправданных ожиданий, да и говорить о трудностях тоже не стала, чтобы не накладывать отпечаток на зрителя.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Все беседы прошли после просмотра кино. Анне Пармас пришлось услышать, вероятно, один из самых нелюбимых режиссерами вопросов - так о чем же было это кино, что вы хотели им сказать?

Анна пояснила, что хотела донести мысль о том, что жизнь прекрасна в любом случае, она интересна, и когда тебе кажется, что счастье и любовь закончились, это не значит, что больше не будет ничего:

"Как-нибудь да будет, ведь никогда же не было, чтоб не было никак", - заметила она.

Спросил зритель режиссера и о том, что станет с главными героями дальше, что на этот счет думает она сама как создатель картины?

Отвечая на этот вопрос, Анна Пармас не стала вырисовывать фантазии вместо зрителя и призналась, что она своих героев отпустила и "они там разберутся и без меня".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В свою очередь главная героиня картины Анна Михалкова тонула в комплиментах от зрителей, рассказывала, как в финальном кадре купалась в бассейне словно на жарком курорте, когда на самом деле за окном был жуткий холод, и призналась, что все режиссеры и актеры на самом деле ненавидят съемки с детьми:

во-первых, это бешеная конкуренция, в которой взрослые заранее проигрывают, а во-вторых, дети на площадке - это ураган.

Но, как отметила Парнас, Михалковой не раз удавалось во время съемок этот ураган обуздать и направить.

Отвечая на вопрос о любимой роли, Анна Михалкова пококетничала, что ни один артист никогда не признается, ведь они люди зависимые от режиссеров и продюсеров... По ее мнению, именно поэтому многие актеры отвечают, что это "роль, которую я еще не сыграл".

Но для себя она поняла, что все ее роли - любимые, даже неудачные, ведь все ее чему-то научили.

"Я очень стабильна в своей жизни, и роли мне помогают узнать мои новые грани", - призналась Анна.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В заключении встречи режиссера Анну Пармас расспрашивали о планах на будущее и ближайших киноработах - она поделилась, что в данный отрезок времени ей нравится наблюдать за женщинами среднего возраста, к коим она и себя причисляет.

"Я считаю, что мне есть, что еще о них сказать", - отметила Анна, подчеркнув, что по ее мнению, эта ниша кинематографа пока пуста.

По всей видимости, следующая картина Пармас станет высказываем именно на эту тему. Ждем! А пока ждем, смотрим "Давай разведемся".

Видео: Премьера тизера "Давай разведемся!"

Галерея: Анна Пармас и Анна Михалкова представили в Риге картину "Давай разведемся"