Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15-летнем возрасте по вине матери

Деми Мур рассказала, что ее изнасиловали в возрасте 15 лет в ее собственном доме. Это сделал незнакомый мужчина, который утверждал, что заплатил ее матери 500 долларов.

56-летняя голливудская звезда сделала это заявление во время интервью для журнала "Доброе утро, Америка".

Деми Мур ФОТО: AFP/LETA

Вспоминая это происшествие, Мур утверждает, что незнакомец сказал, что ее мать продала ее ему.

В книге она пишет: "Это было изнасилование. И разрушительное предательство, раскрытое жестоким вопросом этого человека: каково это быть шлюхой от твоей матери за 500 долларов?".

Как рассказала актриса, мать Мур была алкоголичкой, которая, по ее словам, водила юную Деми в бары, чтобы мужчины их заметили. Женщина умерла в 1998 году.

На вопрос, верит ли она мужчине, она ответила: "Думаю, в глубине души нет. Я не думаю, что это была простая сделка. Но она все же дала ему разрешение на это и навредила мне".

Мур призналась, что ее мать неоднократно пыталась покончить с собой. Первая попытка самоубийства ее матери произошла, когда актрисе было 12 лет.

"Я помню, как я своими пальцами..., маленькими пальцами ребенка, пыталась выкопать таблетки из ее рта, которые она пыталась проглотить", - пишет Мур в книге.

После всего, что с ней произошло, это не могло не отразиться на состоянии актрисы. Деми Мур прошла реабилитацию от наркомании и алкоголизма в середине 1980-х годов. В "Доброе утро, Америка" она призналась о том, как ее жизнь снова начала рушиться примерно в 2012 году, когда ее брак с Эштоном Катчером распался, ее дети перестали разговаривать с ней, а она значительно набрала в весе. Издание New York Times сообщало тогда о ее госпитализации после курения синтетической марихуаны и вдыхания окиси азота.

Эштон Катчер и Деми Мур ФОТО: AFP/LETA