Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15-летнем возрасте по вине матери

Американская актриса Деми Мур (Demi Moore) недавно выпустила свою автобиографческую книгу "Наизнанку". В ней она призналась о сложных отношениях с бывшим супругом Эштоном Катчером, а также о том, что в 15 лет подверглась сексуальному насилию по вине своей матери. Об этом пишет The Guardian.
Деми Мур рассказала, что ее изнасиловали в возрасте 15 лет в ее собственном доме. Это сделал незнакомый мужчина, который утверждал, что заплатил ее матери 500 долларов.
56-летняя голливудская звезда сделала это заявление во время интервью для журнала "Доброе утро, Америка".
Вспоминая это происшествие, Мур утверждает, что незнакомец сказал, что ее мать продала ее ему.
В книге она пишет: "Это было изнасилование. И разрушительное предательство, раскрытое жестоким вопросом этого человека: каково это быть шлюхой от твоей матери за 500 долларов?".
Как рассказала актриса, мать Мур была алкоголичкой, которая, по ее словам, водила юную Деми в бары, чтобы мужчины их заметили. Женщина умерла в 1998 году.
На вопрос, верит ли она мужчине, она ответила: "Думаю, в глубине души нет. Я не думаю, что это была простая сделка. Но она все же дала ему разрешение на это и навредила мне".
Мур призналась, что ее мать неоднократно пыталась покончить с собой. Первая попытка самоубийства ее матери произошла, когда актрисе было 12 лет.
"Я помню, как я своими пальцами..., маленькими пальцами ребенка, пыталась выкопать таблетки из ее рта, которые она пыталась проглотить", - пишет Мур в книге.
После всего, что с ней произошло, это не могло не отразиться на состоянии актрисы. Деми Мур прошла реабилитацию от наркомании и алкоголизма в середине 1980-х годов. В "Доброе утро, Америка" она призналась о том, как ее жизнь снова начала рушиться примерно в 2012 году, когда ее брак с Эштоном Катчером распался, ее дети перестали разговаривать с ней, а она значительно набрала в весе. Издание New York Times сообщало тогда о ее госпитализации после курения синтетической марихуаны и вдыхания окиси азота.
Американская Актриса Мур (Demi Moore) является одной из самых успешных актрис 1990-х годов. Благодаря главным ролям в таких фильмах, как "Призрак", "Несколько хороших парней", "Стриптиз", "Солдат Джейн" и "Непристойное предложение". Она посвятила свою книгу "Наизнанку" своей матери, трем дочерям и бывшему мужу Брюсу Уиллису.