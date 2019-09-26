Чт, 26.09.2019
Прошло почти 30 лет, а мы так и не способны бегло разговаривать на английском языке. Возможно, в ближайшие 20 лет, когда сменятся поколения, появятся люди, которые смогут в командировках работать профессионально. Айя Страутмане, эксперт по деловому этикету о провале Петравичи

Модные новинки Christian Dior: живой сад как посвящение сестре Диора - Катрин
Неделя моды в Париже

ФОТО: SIPA/Scanpix

Показ Christian Dior, открывший Неделю моды в Париже, прошел среди 164 живых деревьев, которые затем будут посажены в разных уголках французской столицы. Мария Грация Кьюри посвятила новую весенне-летнюю коллекцию младшей сестре Кристиана Диора - Катрин.

Словно не по подиума, а по настоящему саду прогуливались модели в шелковых и хлопковых нарядах и плетеных шляпках.

Главной изюминкой коллекции стали цветочные принты, созданные из живых растений с помощью особой техники, включающей термическую обработку.

Смотрите, какая красота!

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

Больше фото смотрите в нашей галерее!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ