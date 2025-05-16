Иностранцы в соцсетях в восторге от Tautumeitas

Реакция в соцсетях свидетельствует о том, что Tautumeitas не оставили равнодушными иностранных зрителей. Apollo.lv обобщил их реакции.
"Визуальный уровень Латвии меня восхитил, серьезно, Tautumeitas заслуживают пройти в финал".
El nivel visual de Letonia me dejó extasiada, en serio las Tautumeitas merecen un pase a la final. #Eurovision2025 #EuroSemi2 #EurovisionRTVE #eurovision pic.twitter.com/65HnVBqwVo pic.twitter.com/8NGT00s12j— jennerbastilla.bsky.social (@BastillaJenner) May 15, 2025
"ЛАТВИЯ, ЭТО БЫЛО УДИВИТЕЛЬНО, МНЕ НУЖНЫ TAUTUMEITAS В ФИНАЛЕ".
LATVIA THIS WAS AMAZING I NEED TAUTUMEITAS IN THE FINAL #Eurovision2025 #Eurovision— mandu ✦ (@manduescx) May 15, 2025
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"TAUTUMEITAS, ЭТО БЫЛО КРАСИВО, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ В ФИНАЛ. ЛУЧШЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЛУФИНАЛА".
TAUTUMEITAS THAT WAS BEAUTIFUL, YOU HAVE TO GET TO THE FINALS. THE BEST PERFORMANCE OF THE SEMI FINAL 🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻 #Eurovision2025 #eurovision pic.twitter.com/F0mIgbbq2E— Luke🌊 🇱🇹🇫🇮🇵🇱🇱🇻🇬🇷 (@lukewbm) May 15, 2025
"Латвия, Tautumeitas, эфирно, красивый вокал, невероятная постановка, это может получиться очень и очень хорошо".
Latvia, Tautumeitas, etherial, gorgeous vocals, incredible staging, this may do very very well #eurovision pic.twitter.com/2uBBZcnJ44— Matt Baker (@Mattsybaker) May 15, 2025
"Я БОЛЬШЕ ЧЕМ ВОСХИЩЕНА ЭТИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ, ЭТО БЫЛО БЕЗУМИЕ!! ВЫ БЫЛИ НЕВЕРОЯТНЫ! ПРОГОЛОСУЙТЕ #4 ЗА ЛАТВИЮ".
I AM BEYOND AMAZED BY THIS PERFORMANCE, THIS WAS INSANE!! TAUTUMEITAS U DELIVERED SO HARD VOTE #4 FOR LATVIA 🇱🇻🇱🇻#Eurovision2025pic.twitter.com/ZWwvzXVGi5— PATTY | 🇫🇮🇵🇱🇨🇭🇦🇹🇫🇷 (@Patty8862) May 15, 2025
Во втором полуфинале участвовало 16 стран: Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия, Финляндия.
В финал прошли: Латвия, Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Мальта, Греция.
Финал "Евровидения-2025" состоится в субботу, 17 мая. Латвия выступит по номером 11.
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