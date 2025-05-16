Пт, 16.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Иностранцы в соцсетях в восторге от Tautumeitas

Выступление Tautumeitas в полуфинале "Евровидения-2025"
Выступление Tautumeitas в полуфинале "Евровидения-2025" Фото: Corinne Cumming, Alma Bengtsson, Sarah Louise Bennett/EBU

Реакция в соцсетях свидетельствует о том, что Tautumeitas не оставили равнодушными иностранных зрителей. Apollo.lv обобщил их реакции.

"Визуальный уровень Латвии меня восхитил, серьезно, Tautumeitas заслуживают пройти в финал".

"ЛАТВИЯ, ЭТО БЫЛО УДИВИТЕЛЬНО, МНЕ НУЖНЫ TAUTUMEITAS В ФИНАЛЕ".

"TAUTUMEITAS, ЭТО БЫЛО КРАСИВО, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ В ФИНАЛ. ЛУЧШЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЛУФИНАЛА".

"Латвия, Tautumeitas, эфирно, красивый вокал, невероятная постановка, это может получиться очень и очень хорошо".

"Я БОЛЬШЕ ЧЕМ ВОСХИЩЕНА ЭТИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ, ЭТО БЫЛО БЕЗУМИЕ!! ВЫ БЫЛИ НЕВЕРОЯТНЫ! ПРОГОЛОСУЙТЕ #4 ЗА ЛАТВИЮ".

Во втором полуфинале участвовало 16 стран: Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия, Финляндия.

В финал прошли: Латвия, Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Мальта, Греция.

Финал "Евровидения-2025" состоится в субботу, 17 мая. Латвия выступит по номером 11.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх