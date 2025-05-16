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"Второй дом - это Рига": Потап о детстве в Латвии, любви к Вайкуле и Каменских

Алексей Потапенко (Потап)
Алексей Потапенко (Потап) Фото: Pauls Zvirbulis

"Я бывал в Риге с самого детства", - признается продюсер, артист, сонграйтер и IT-предприниматель Алексей Потапенко (Потап). В передаче "В чем фишка?" он рассказал об особой связи с Латвией, работе с Лаймой Вайкуле, отношениях с Настей Каменских и новом проекте Slavic Balagan.

В этом году Алексей Потапенко со своим проектом Slavic Balagan выступит на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025.

"Я бывал в Риге с самого детства", - признается Алексей. 

Видео: Алексей Потапенко (Потап) в программе "В чем фишка?" (тизер)

В детстве у Потапа был сосед-латыш, и благодаря его связям Алексей попадал в различные спортивные лагеря в Латвии.

О нашей стране он говорит с теплотой: "Я вкусил эту культуру этой прекрасной, замечательной балтийской страны. Здесь были первые купания в холодном море, здесь была любовь к одной...

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