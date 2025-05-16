"Второй дом - это Рига": Потап о детстве в Латвии, любви к Вайкуле и Каменских

В этом году Алексей Потапенко со своим проектом Slavic Balagan выступит на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025.

"Я бывал в Риге с самого детства", - признается Алексей.



Видео: Алексей Потапенко (Потап) в программе "В чем фишка?" (тизер)

В детстве у Потапа был сосед-латыш, и благодаря его связям Алексей попадал в различные спортивные лагеря в Латвии.