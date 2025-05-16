Латвия прошла в финал "Евровидения-2025"

Напомним, по результатам голосования зрителей по 10 участников из каждого полуфинала проходят в финал.

Во втором полуфинале принимали участие 16 стран. Кстати, в этом полуфинале выступили участники от Великобритании, Франции и Германии, которые автоматически прошли в финал, ведь они входят в состав стран-основательниц шоу.

Итак, участвовало 16 стран: Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия, Финляндия.

В финал прошли: Латвия, Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Мальта, Греция.

Видео: Выступление Tautumeitas в полуфинале "Евровидения"

Галерея: Tautumeitas на сцене "Евровидения"

Галерея: Второй полуфинал "Евровидения"

В последние годы представителям Латвии лишь изредка удавалось преодолеть полуфинальный барьер. В прошлом году это удалось исполнителю Дону с песней Hollow.

Автоматически в финал проходит "большая пятерка": Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия и страна-победитель. В этом году это Швейцария.

Финал пройдет в субботу, 17 мая. Победитель будет определен по итогам решения профессионального жюри стран-участниц и голосования зрителей. Внимание: жюри будет оценивать генеральную репетицию в пятницу, а не само выступление исполнителей в субботу.

"Евровидение" - это ежегодный музыкальный конкурс, который организует Европейский вещательный союз (EBU). В нем участвуют страны-члены EBU и Австралия. Каждая страна вправе решить, как пройдет отбор участников: где-то это отдельный конкурс, а где-то закрытое жюри выбирает, кого отправить на "Евровидение".

Галерея: Первый финал "Евровидения"