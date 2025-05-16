Почему весна - самое подходящее время, чтобы позаботиться о микробиоме кишечника?

Весна - время обновления не только в природе, но и в нашем организме. После долгой зимы, когда питание зачастую бывало более плотным, а физическая активность снизилась у многих, микробиом кишечника мог измениться, оказывая негативное влияние как на пищеварительную систему и иммунитет, так и на самочувствие и настроение. Какие симптомы могут указывать на изменения в микробиоме кишечника и что можно сделать, чтобы восстановить его баланс, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
"Вздутие живота, нарушение пищеварения, частая диарея или запор, снижение иммунитета, усталость и кожные высыпания - это симптомы, которые могут указывать на нарушение баланса микробиома кишечника. Микробиом кишечника повреждает нездоровое питание с чрезмерным употреблением сахара, промышленно обработанных и жирных продуктов, недостаточным содержанием клетчатки, малоподвижный образ жизни, стрессы и частый прием антибиотиков.
Эти факторы могут вызывать дисбиоз - снижение количества полезных бактерий и увеличение количества вредных микроорганизмов, что способствует возникновению различных нарушений здоровья. Заботиться о микробиоме кишечника следует круглый год, но весна является особо благоприятным периодом для этого, поскольку в это время проще дополнить рацион сезонной зеленью, богатой витаминами и клетчаткой, а погодные условия также благоприятствуют более частой физической активности и проведению времени на свежем воздухе", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Микробиом кишечника - это экосистема микроорганизмов, которые обитают в нашем кишечнике и оказывают существенное влияние на здоровье. Он не только помогает расщеплять питательные вещества, но и стимулирует работу иммунной системы, выработку энергии, синтез витаминов и регуляцию нервной системы.
Для правильного протекания этих процессов самым главным является сохранять баланс между хорошими и плохими бактериями. Если этот баланс нарушается, могут возникнуть нарушения обмена веществ и повышается риск развития различных заболеваний, включая вероятность развития болезней сердца и аутоиммунных заболеваний, например: язвенного колита и болезни Крона.
Микробиом также активно участвует в регуляции иммунной системы, защищая организм от вредных микроорганизмов и обеспечивая иммунный баланс. По этим причинам здоровье микробиома кишечника напрямую связано с нашим общим благополучием.
Как укрепить микробиом кишечника весной?
- Весенние дары в рационе. Клетчатка необходима для здоровья микробиома кишечника, поскольку она служит пищей для полезных бактерий, способствуя их росту и активности. Клетчаткой богаты цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобовые и орехи. Весенний листовой салат, зелень, редис, ревень, клубника не только обеспечат клетчатку, которая поддерживает пищеварение и здоровую микрофлору, но и содержат антиоксиданты, которые помогают уменьшить оксидативный стресс и воспаление. Листья крапивы также особенно богаты витаминами, минералами и клетчаткой, способствующей пищеварению и поддерживающей балансу микробиома кишечника.
- Время для холодного супа! Это столь популярное весной и летом блюдо является прекрасным примером оптимального сочетания пробиотиков, клетчатки и даже небольшого количества пребиотиков. Пребиотики, встречающиеся в таких овощах, как спаржа, чеснок и лук (в меньшем количестве в зеленом луке), способствуют росту полезных бактерий, в свою очередь, пробиотики из ферментированных продуктов, таких как кефир, йогурт, кимчи и квашеная капуста, помогают поддерживать здоровый баланс микробиома и улучшают пищеварение.
- Ловить солнечный витамин. Недостаток солнечного света зимой может снизить уровень витамина D в организме, что, в свою очередь, влияет на иммунную систему и здоровье кишечника, поскольку витамин D играет важную роль в поддержании баланса микробиома кишечника. С первыми лучами солнца старайтесь находиться на открытом воздухе не менее 15–30 минут в день, подставляя солнечным лучам лицо, руки и, по возможности, ноги.
- Пить жидкость. Регулярная гидратация организма, ежедневно употребляя достаточное количество воды, помогает поддерживать здоровье кишечника и предотвращать расстройства пищеварения, включая запоры. Популярные весной березовый и кленовый соки также могут положительно влиять на микробиом кишечника, поскольку они богаты витаминами, минералами и биологически активными веществами, которые способствуют пищеварению и здоровью кишечника. Травяные чаи, такие как ромашковый и мятный, также помогают успокоить раздражение кишечника и улучшить пищеварение, а чай из корня одуванчика, содержащий инулин, действует как натуральный пребиотик, питая полезные кишечные бактерии и улучшая пищеварение.
- Быть активным. Физическая активность, например: ходьба, бег или езда на велосипеде, стимулирует работу кишечника, способствуя улучшению моторики пищеварительного тракта и профилактике запоров. Движение также способствуют разнообразию микробиома, влияя на маркеры воспаления, проницаемость кишечника и рост полезных бактерий.
"Если не удается получить все необходимое организму с помощью сбалансированного питания, некоторые элементы, например: пробиотики, пребиотики и пищеварительные ферменты, также доступны в форме пищевых добавок, и их можно принимать для восстановления баланс микробиома кишечника. Также пользу принесут жирные кислоты омега-3, которые помогают уменьшить воспалительные процессы не только в организме в целом, но и в пищеварительном тракте, и способствуют здоровью кишечника.
Витамин D также важен, поскольку он помогает регулировать иммунную систему и способствует балансу микробиома кишечника. В свою очередь, витамины группы В, особенно В6, В12 и фолиевая кислота, необходимы для нормального функционирования нервной системы и помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника, способствуя процессам пищеварения и уменьшая воспаление в кишечнике", - добавляет фармацевт Apotheka.
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