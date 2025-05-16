Почему весна - самое подходящее время, чтобы позаботиться о микробиоме кишечника?

Весна - время обновления не только в природе, но и в нашем организме. После долгой зимы, когда питание зачастую бывало более плотным, а физическая активность снизилась у многих, микробиом кишечника мог измениться, оказывая негативное влияние как на пищеварительную систему и иммунитет, так и на самочувствие и настроение. Какие симптомы могут указывать на изменения в микробиоме кишечника и что можно сделать, чтобы восстановить его баланс, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.