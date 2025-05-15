Фото, видео Поймет ли нас Европа? Выступление Tautumeitas в полуфинале "Евровидения"

В четверг, 15 мая, в швейцарском городе Базель проходит второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение". Посмотрите, каким выступлением представительницы Латвии - группа Tautumeitas - удивили Европу!
Видео: Tautumeitas с песней Bur man laimi во втором полуфинале "Евровидения"
Галерея: Tautumeitas на сцене "Евровидения"
Напоминаем, что во втором полуфинале конкурса вместе с латвийскими участницами на сцену также выходят исполнители из Финляндии, Австрии, Израиля, Мальты, Чехии, Австралии, Греции, Литвы, Люксембурга, Сербии, Ирландии, Армении, Дании, Грузии и Черногории.
Финал "Евровидения" состоится 17 мая.
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