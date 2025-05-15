Фото, видео Поймет ли нас Европа? Выступление Tautumeitas в полуфинале "Евровидения"

Напоминаем, что во втором полуфинале конкурса вместе с латвийскими участницами на сцену также выходят исполнители из Финляндии, Австрии, Израиля, Мальты, Чехии, Австралии, Греции, Литвы, Люксембурга, Сербии, Ирландии, Армении, Дании, Грузии и Черногории.