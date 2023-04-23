Здесь оживают оргии Кубрика: что можно увидеть в закрытом секс-клубе богачей?

Место, где можно дать волю всему своему разврату! Место, где секреты совместно хранятся за масками, кружевами и атласными простынями. Место, где текут реки самого дорогого шампанского и находятся самые красивые люди планеты. Место, где согласие на самые сокровенные фантазии ценится на вес золота! Как описывает этот элитарный клуб фантазий одна журналистка - "я тогда попала в фильм Кубрика "С широко закрытыми глазами" - в настоящее святилище секса, где царят ритуалы и утонченность". Что это за элитный клуб, куда пускают только избранных? Да и как там отказывают гостю, даже если он готов заплатить 75 000 за вступление в это общество? Время узнать об этом тайном обществе и элитных развлечениях!