"Пропасть и присвоить": Популярный блогер обвинила латвийский бренд в краже идеи
Латвийская телеведущая, модный блогер, основатель Ассоциации блогеров и инфлюэнсеров Майя Арманева поделилась в своем Instagram-аккаунте тревожным сообщением - она рассказала, что обратилась в популярный в Латвии косметический бренд MADARA с идеей продукта, которую компания, по ее словам, присвоила и распорядилась ею без ее согласия. Порталу Apollo ситуацию прокомментировала менеджер по маркетингу Madara Cosmetics Кристиана Антонишке.
У многих последователей отечественных знаменитостей в Instagram возникли вопросы после того, как Майя Арманева разместила в своих сториз фотографию, где на фоне домашней странички бренда Madara Cosmetics изображена анимационная "полицейская лента" с надписью "crime scene, do not cross" ("Место преступления, не пересекать"), а также пояснительный текст.
"Тот момент, когда ты получаешь по электронной почте "захватывающую новость" о разработке продукта, который ты предложила создать в сотрудничестве с брендом.
Я предложила создать этот уникальный продукт, но после нашей встречи они решили просто пропасть и присвоить себе мою идею. Это так просто! Браво..."
- написала Арманева.
Чуть позже Майя опубликовала в своем профиле в Instagram видео, в котором более подробно объяснила обстоятельства произошедшего.
"Какое-то время назад я связалась с брендом. У нас была встреча, мы переговорили, и я предложила своего рода сотрудничество по разработке совершенно нового продукта, который я придумала - каким должен быть эффект, чтобы получить идеальный результат. Им идея понравилась, потому что ничего подобного у них до этого еще не было и не планировалось. У бренда есть тональный крем с похожим эффектом, а вот такого консилера, по их признанию, действительно нет", - рассказала Арманева в своем видео.
По словам Майи, у нее были идеи "соединить несовместимое" и создать уникальный косметический продукт.
Обе стороны согласились сотрудничать, но после этого бренд прекратил общение, игнорировал ее сообщения по электронной почте и вообще любые попытки связаться.
Учитывая такую позицию компании по отношению к ней, Арманьева подозревала, что продукт будет без ее согласия включен в новую косметическую линию марки, что и подтвердилось, о чем она узнала по электронной почте.
"В очередной раз убедилась, что о своих идеях следует распространяться очень осторожно", - признается блогер, отмечая, что в таких случаях всегда должен быть заключен контракт, хотя, к сожалению, контракты также можно обойти.
В конце видео Майя рассказала, что у нее появилась новая идея, для воплощения которой она больше не планирует привлекать косметические компании.
"Берегите свои идеи", - призвала в заключение Арманева.
Портал Apollo связался с представителем Madara Cosmetics Кристианой Антонишке, которая призналась, что заявление инфлюенсера стало для компании неожиданностью, и никаких публичных комментариев MADARA давать не собирается, поскольку считает эту ситуацию смешной.
Галерея: Открытие нового производства Madara Cosmetics
"Этот продукт - консилер, который имеется в очень-очень многих компаниях. Практически ни один косметический бренд не обходится без этого продукта в своем ассортименте косметических средств", - отметила представитель бренда.
Она признала, что Майя Арманева действительно приходила на переговоры в компанию и искала партнеров для создания своего нового продукта, но в этом нет ничего особенного -
к ним часто обращаются люди, которые хотят сотрудничать с брендом, однако в реальности этот процесс переговоров может длиться долгие годы. Арманева была лишь на ознакомительной встрече.
"Для нас как производителей очень опасно встречать с кем-то, у кого есть идея. Любой может придумать идею о чем-то, скажем, тональном, и если мы выпустим тональный продукт - не дай Бог. Эта ситуация настолько странная, что мы мы даже не знаем, как это прокомментировать", - говорит менеджер по маркетингу Madara Cosmetics и добавляет, что в этом случае Арманевой придется выяснять отношения и со всеми другими фирмами, в ассортименте которых имеется аналогичный продукт.
Представитель компании отметила, что этот случай может послужить поводом для пересмотра протоколов компании, чтобы исключить возможность так свободно встречаться с людьми, которые приходят со своими идеями.
Галерея: Презентация новых косметических продуктов MADARA
Свой скептицизм в отношении обращения Майи Арманевой выразили, к слову, многие известные в Латвии персоны и блогеры.
spēcīgs Latvijas zīmols Madara ar 10 gadu pieredzi izlaiž "cruelty free & vegan" dekoratīvās kosmētikas līniju. tikmēr lv "influencere" savos IG stories... pic.twitter.com/iPunB4TgRw— Aguccifox_Official (Fake Account💯) (@agnijagrigule) September 26, 2019
Viņa ir ķīmiķe-kosmētikas tehnologs, kurai nozaga formulu? Tā jutu, baigi vērtīga ideja un risinājumi tur bija :D— Ksenija (@and_kse) September 26, 2019
В конце концов и сами представители Madara Cosmetics обратились к Майе Арманевой в Instagram.