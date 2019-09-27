"Пропасть и присвоить": Популярный блогер обвинила латвийский бренд в краже идеи

У многих последователей отечественных знаменитостей в Instagram возникли вопросы после того, как Майя Арманева разместила в своих сториз фотографию, где на фоне домашней странички бренда Madara Cosmetics изображена анимационная "полицейская лента" с надписью "crime scene, do not cross" ("Место преступления, не пересекать"), а также пояснительный текст.

ФОТО: скриншот Instagram

"Тот момент, когда ты получаешь по электронной почте "захватывающую новость" о разработке продукта, который ты предложила создать в сотрудничестве с брендом.

Я предложила создать этот уникальный продукт, но после нашей встречи они решили просто пропасть и присвоить себе мою идею. Это так просто! Браво..."

- написала Арманева.

Чуть позже Майя опубликовала в своем профиле в Instagram видео, в котором более подробно объяснила обстоятельства произошедшего.

"Какое-то время назад я связалась с брендом. У нас была встреча, мы переговорили, и я предложила своего рода сотрудничество по разработке совершенно нового продукта, который я придумала - каким должен быть эффект, чтобы получить идеальный результат. Им идея понравилась, потому что ничего подобного у них до этого еще не было и не планировалось. У бренда есть тональный крем с похожим эффектом, а вот такого консилера, по их признанию, действительно нет", - рассказала Арманева в своем видео.

По словам Майи, у нее были идеи "соединить несовместимое" и создать уникальный косметический продукт.

Обе стороны согласились сотрудничать, но после этого бренд прекратил общение, игнорировал ее сообщения по электронной почте и вообще любые попытки связаться.

Учитывая такую позицию компании по отношению к ней, Арманьева подозревала, что продукт будет без ее согласия включен в новую косметическую линию марки, что и подтвердилось, о чем она узнала по электронной почте.

"В очередной раз убедилась, что о своих идеях следует распространяться очень осторожно", - признается блогер, отмечая, что в таких случаях всегда должен быть заключен контракт, хотя, к сожалению, контракты также можно обойти.

В конце видео Майя рассказала, что у нее появилась новая идея, для воплощения которой она больше не планирует привлекать косметические компании.

"Берегите свои идеи", - призвала в заключение Арманева.

Портал Apollo связался с представителем Madara Cosmetics Кристианой Антонишке, которая призналась, что заявление инфлюенсера стало для компании неожиданностью, и никаких публичных комментариев MADARA давать не собирается, поскольку считает эту ситуацию смешной.

Галерея: Открытие нового производства Madara Cosmetics

"Этот продукт - консилер, который имеется в очень-очень многих компаниях. Практически ни один косметический бренд не обходится без этого продукта в своем ассортименте косметических средств", - отметила представитель бренда.