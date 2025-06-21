Второй день фестиваля LAMPA в фотографиях

Громко, тихо, серьезно и весело - второй день фестиваля LAMPA идет полным ходом! Сегодня посетителям фестиваля доступны 213 различных мероприятий на 61 площадке - в парке Майя, парке Цесисского замка и городском стадионе. В течение дня обсуждаются вопросы здоровья, искусственного интеллекта, образования, участия, инноваций, суеверий, религии, а также проводятся беседы, мастер-классы, творческие занятия и оригинальные шоу. Кульминация вечера ожидается в 21:15 на сцене DOTS, где состоится одно из самых ожидаемых событий фестиваля - "Прожарка политиков".
В этом году "прожаривать" будут министра культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян), лидера фракции Сейма "Новое единство" Эдмунда Юревицса и депутата Европарламента Рейниса Познякса (избран от "Объединенного списка"). Каждый из них подтвердил готовность посидеть у костра шуток комиков и, конечно же, ответить меткой защитной речью.
Ведущим вечера станет неизменный Янис Скутелис, однако к комикам присоединилось мощное подкрепление. После прошлогоднего триумфа в этом году на сцену также выйдет импровизационный театр Divas (Анете Бендика и Элина Гейда), но это еще не все! Анете Консте возвращается в команду комиков после небольшого перерыва, и ей, Янису Кронису и Рудольфу Кугренсу поможет сделать жаркое особенно жарким сгусток концентрированной энергии, музыкант, комик (а иногда и священник) Ралфс Эйландс, который в этом году дебютирует в качестве "прожарщика".
Галерея: Второй день фестиваля LAMPA
Для тех, кто не сможет присутствовать лично, часть программы фестиваля можно будет посмотреть онлайн - как на сайте фестиваля www.festivalslampa.lv, так и на LMT Viedtelevīzija. Полная программа мероприятий доступна на сайте и в мобильном приложении, которое можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.
Для удобства зрителей, после "Прожарки политиков" Pasažieru vilciens организует дополнительный рейс из Цесиса в Ригу - он отправится в 23:55.
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