Праздничный путеводитель: где отметить Лиго в Риге и Юрмале?

В Риге празднование Лиго запланировано в Гризинькалнском парке, Дзегужкалнсе и Зеленом театре Межапарка.
Мероприятие No saules līdz saulei в Гризинькалнсе начнется с 20:00 выступлением фольклорного объединения Kokle и пост-фолк группы Rikši.
В 22:20 состоятся проводы солнца и зажжение костра с участием фольклорных коллективов и певицы Катрины Диманты, а затем начнется концерт Диманты с группой Zeltrači.
После полуночи публику будут развлекать диджей и группа барабанщиков и волынщиков Auļi. После 2:00 все желающие смогут размять ноги на вечеринке с группой DeLight, а в 3:45 состоится этно-сет Яновой ночи с диджеем Каспаром Завилейскисом. В 4:30 участники встретят восход солнца и мероприятие завершится.
Ведущим мероприятия в Гризинькалнсе станет актер Артур Крузкопс.
Празднование Лиго в Дзегужкалнсе пройдет в традиционной атмосфере. В 20:00 праздник откроют Янова мать Зоя Хеймрате и Янов отец Эдгар Липорс вместе с участниками Рижского танцевального клуба и этнокомпанией Zeidi.
С 20:30 до 22:00 пройдет традиционное чествование с песнями и обрядами под руководством этногруппы Zeidi, а с 22:30 до 23:00 публику будет развлекать группа Iļģi.
С 23:00 до полуночи всех пригласят на танцевальный тур, который проведут Илга Рейзниеце и группа Iļģi, а танцевальные шаги покажут танцоры Рижского танцевального клуба.
После полуночи состоится торжественное чествование всех Янисов, затем - изгнание темноты и танцы под музыку этногруппы Ogas.
С 1:30 до 3:00 самые стойкие продолжат встречу рассвета вместе с музыкальным объединением Rahu, а сам рассвет встретят под выступление группы новой фолк-музыки Jauno Jāņu orķestris.
В Зеленом театре Межапарка с 20:00 всех желающих будет ждать Zaļumballes orķestris и солист Нормунд Рутулис.
В 21:00 зрителей порадует певец Айнар Бумбиерис, а с 22:30 всех собравшихся развлекут певцы из Лиепаи - Андрис Эрглис, Феликс Кийгелис, Янис Страздс и другие с программой "Золотые песни лиепайчан".
Ближе к полуночи, около 23:40, выступят группа Credo, Юрис Каукулис и группа Dzelzs vilks. Позже, вскоре после 2:00, за веселье и хорошее настроение будут отвечать группы Pirmais kurss и Crazy Dolls, а вскоре после 4:00 состоится ритуал пробуждения Солнца.
Вести мероприятие будут актеры Иева Аниня и Айнар Анчевскис.
Вход на все мероприятия будет свободным. На площадках празднования можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и освежающие напитки.
В Юрмале - праздник на эстраде и пляже
В Юрмале праздник будет проходить в парке Меллужи и на пляже Каугури, сообщается на сайте муниципалитета.
На эстраде Меллужи в 21:00 приглашают лиговать певцы Элза Розентале, Айя Витолиня, Иева Сутугова, Даумантас Калниньш, Мартиньш Кантерс и джазовый оркестр Mirage Jazz Orchestra.
В рамках мероприятия зажгут празничный костер. Также будет работать кафе.
На пляже Каугури в 22:00 зазвучат барабаны и волынки группы Auļi. В 22:30 вместе с танцевальным коллективом Vēlreiz будет зажжен Янов костер, а затем начнется вечеринка с диджеем Grauzdiņš.
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