Праздничный путеводитель: где отметить Лиго в Риге и Юрмале?

После полуночи состоится торжественное чествование всех Янисов, затем - изгнание темноты и танцы под музыку этногруппы Ogas.

С 1:30 до 3:00 самые стойкие продолжат встречу рассвета вместе с музыкальным объединением Rahu, а сам рассвет встретят под выступление группы новой фолк-музыки Jauno Jāņu orķestris.

В Зеленом театре Межапарка с 20:00 всех желающих будет ждать Zaļumballes orķestris и солист Нормунд Рутулис.

В 21:00 зрителей порадует певец Айнар Бумбиерис, а с 22:30 всех собравшихся развлекут певцы из Лиепаи - Андрис Эрглис, Феликс Кийгелис, Янис Страздс и другие с программой "Золотые песни лиепайчан".

Ближе к полуночи, около 23:40, выступят группа Credo, Юрис Каукулис и группа Dzelzs vilks. Позже, вскоре после 2:00, за веселье и хорошее настроение будут отвечать группы Pirmais kurss и Crazy Dolls, а вскоре после 4:00 состоится ритуал пробуждения Солнца.

Вести мероприятие будут актеры Иева Аниня и Айнар Анчевскис.

Вход на все мероприятия будет свободным. На площадках празднования можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и освежающие напитки.

В Юрмале - праздник на эстраде и пляже

В Юрмале праздник будет проходить в парке Меллужи и на пляже Каугури, сообщается на сайте муниципалитета.

На эстраде Меллужи в 21:00 приглашают лиговать певцы Элза Розентале, Айя Витолиня, Иева Сутугова, Даумантас Калниньш, Мартиньш Кантерс и джазовый оркестр Mirage Jazz Orchestra.

В рамках мероприятия зажгут празничный костер. Также будет работать кафе.

На пляже Каугури в 22:00 зазвучат барабаны и волынки группы Auļi. В 22:30 вместе с танцевальным коллективом Vēlreiz будет зажжен Янов костер, а затем начнется вечеринка с диджеем Grauzdiņš.