За каждый голос на выборах парламента партиям планируют платить по 5,5 евро

Предусмотрено, что за каждый голос избирателя на парламентских выборах партии каждый год будут получать 5,5 евро, что почти в 7,7 раза больше, чем ранее. Это предусматривают подготовленные к рассмотрению поправки к закону о финансировании политических организаций (партий).