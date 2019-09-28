Сб, 28.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

За каждый голос на выборах парламента партиям планируют платить по 5,5 евро

Голосование в Риге

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Предусмотрено, что за каждый голос избирателя на парламентских выборах партии каждый год будут получать 5,5 евро, что почти в 7,7 раза больше, чем ранее. Это предусматривают подготовленные к рассмотрению поправки к закону о финансировании политических организаций (партий).

Ранее партии, преодолевшие 2%-ный барьер, получали 0,71 евро за каждый голос избирателя.

Действительных избирательных бюллетеней за партии, преодолевшие 2%-ый барьер, на выборах в 13-й Сейм было 821 050, соответственно, планируемое финансирование из государственного бюджета составляет 4 515 775 евро.

Также планируется, что партии каждый год будут получать базовое финансирование в размере 100 тыс. евро. На выборах в 13-й Сейм барьер в 2% преодолели десять партий.

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