За каждый голос на выборах парламента партиям планируют платить по 5,5 евро

Предусмотрено, что за каждый голос избирателя на парламентских выборах партии каждый год будут получать 5,5 евро, что почти в 7,7 раза больше, чем ранее. Это предусматривают подготовленные к рассмотрению поправки к закону о финансировании политических организаций (партий).
Ранее партии, преодолевшие 2%-ный барьер, получали 0,71 евро за каждый голос избирателя.
Действительных избирательных бюллетеней за партии, преодолевшие 2%-ый барьер, на выборах в 13-й Сейм было 821 050, соответственно, планируемое финансирование из государственного бюджета составляет 4 515 775 евро.
Также планируется, что партии каждый год будут получать базовое финансирование в размере 100 тыс. евро. На выборах в 13-й Сейм барьер в 2% преодолели десять партий.