Левитс прав, что у соседей партии финансируются более щедро

Президент Латвии Эгил Левитс в качестве одного из своих приоритетов выдвинул увеличение государственного финансирования политических партий. Для этой цели 5 миллионов евро уже предусмотрены в проекте нового бюджета.

Левитс отметил, что ситуация в Литве и Эстонии лучше - там финансирование больше в десять раз, по сравнению с теми деньгами, которые партиям предоставляют в Латвии сейчас.

Проверка Re:Check показала, что президент прав и соседи действительно платят партиям гораздо большие суммы.

Изменить модель финансирования партий в начале этого года предложила рабочая группа под руководством Министерства юстиции. Объем финансирования не пересматривался с 2012 года, когда его впервые начали выплачивать.

Рабочая группа Министерства ссылается на опубликованное в 2015 году исследование, в котором, как и отметил Левитс, видно, что в Эстонии и Литве партиям выплачивают почти в десять раз большую сумму. Пока в Латвии на финансирование партий тратят 612 тысяч евро, в Эстонии - 5,4, а в Литве - 5,8 миллионов евро.

Чтобы убедиться в том, что суммы в силу каких-то обстоятельств с того времени не уменьшились, Re:Check связался с ответственными службами в Литве и Эстонии. Оказалось - финансирование даже немного выросло.

В Эстонии в прошлом году партии получали 5 413 000 евро, а это в неполных девять раз больше, чем в Латвии. В Литве также прошлом году были приняты поправки к закону, в результате чего десять партий в этом году получат вместе шесть миллионов евро, что практически в десять раз больше, чем в Латвии.

Сейчас в Латвии порядок разделения средств определяет Закон о финансировании политический организаций (партий). Деньги получают все партии, получившие на выборах как минимум 2% голосов. Каждый год за каждого избирателя партия может получить 71 цент.

По сути это означает, что избиратель своим голосом выделяет небольшую сумму денег одной из партий.

Закон также регулирует, на какие цели можно тратить финансирование (например, на аренду помещений, зарплаты, информирование жителей).

Однако, как выяснила рабочая группа Министерства, государственное финансирование составляет лишь 20% от объема доходов партии. Для сравнения - в Эстонии это 74% от общих доходов партий.

Левитс отметил - если государство не выделяет достаточного финансирования, возрастает зависимость партий от частных спонсоров, и они, возможно, ожидают от партий конкретных действий. Рабочая группа, созданная бывшим президентом Андрисом Берзиньшем, в 2014 году в этой связи отмечала даже риск захвата государства.

В свою очередь рабочая группа Министерства юстиции в своем докладе указала на несколько проблем в деятельности политических партий, что, по их мнению, связано с недостатком финансирования. Например, создается впечатление, что партии активизируются лишь в предвыборный период, оставив в стороне самостоятельную и качественную работу с обществом и членами партий.

Также группа отметила обобщенную Латвийским радио информацию, которая показала - в Латвии нет партий, число членов которых превысило бы 4000 человек, в то время как в Литве таких четыре, а в Эстонии есть две партии, в которых даже 10 тысяч членов.

Предложением рабочей группы было выделить партиям 190 тысяч евро и дополнительно еще 10 евро за каждого члена партии, в свою очередь за каждый голос - не менее 2 евро.

KNAB отмечает - чтобы действительно снизить зависимость партий от частных пожертвователей, необходимо ограничить объем пожертвований и членских взносов.